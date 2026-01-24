Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Somozas

El Somozas inicia la segunda vuelta con la visita al campo del Juventud de Cambados

El cuadro verdiblanco intentará mantenerse en las plazas que dan acceso a los playoffs

Redacción
24/01/2026 23:40
Jugadores y cuerpo técnico, celebrando la importante victoria
Jugadores y cuerpo técnico, celebrando la victoria sobre el Boiro
Cedida
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

Empieza la segunda vuelta liguera del grupo 1 de Tercera Federación y el Somozas lo hace desde la tercera posición. Así que en el partido que lo enfrenta al Juventud de Cambados este domingo –16.30 horas, Burgáns– confía en sumar los tres puntos para, de esta manera, consolidarse en la zona que da acceso a los playoffs de ascenso a Segunda RFEF. En la actualidad tiene cuatro puntos de renta sobre las plazas que ya no clasifican para la lucha por dar el salto de categoría, así que un triunfo le daría todavía más margen.

El cuadro verdiblanco, que viene de encadenar dos victorias seguidas, se enfrenta a un recién ascendido a la categoría, al que no fue capaz de ganar en la primera jornada del campeonato, pero que se encuentra en la zona media-baja de la clasificación, con cuatro puntos de renta sobre la zona que condena al descenso. Además, los quince goles encajados hasta ahora lo sitúan como el quinto mejor en ese apartado.

El Somozas se presenta a este enfrentamiento con las únicas bajas de Dani Sánchez y Hugo Loureiro.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Infografía extraída del proyecto básico de la terminal

Global Ports Holding prevé acabar la primera fase de la terminal de cruceros en marzo de 2027
X. Fandiño
Museo Naval entrega premios Pintura de La Mar

La nueva exposición colectiva del Museo Naval lucirá firmas de renombre como Fonfría
Redacción
Festival Fundacional do Toxos e Froles, no seu local hai unha charla de Miguel Anxo Seixas presidente Fundación Castelao

El legado de Castelao, presente en el Festival Fundacional por los 111 años del Toxos e Froles
Redacción
San Xurxo potro morto por ataque

Temor en el rural de Ferrol por la cercanía del lobo a las casas
Marta Corral