El Somozas inicia la segunda vuelta con la visita al campo del Juventud de Cambados

Jugadores y cuerpo técnico, celebrando la victoria sobre el Boiro Cedida

Empieza la segunda vuelta liguera del grupo 1 de Tercera Federación y el Somozas lo hace desde la tercera posición. Así que en el partido que lo enfrenta al Juventud de Cambados este domingo –16.30 horas, Burgáns– confía en sumar los tres puntos para, de esta manera, consolidarse en la zona que da acceso a los playoffs de ascenso a Segunda RFEF. En la actualidad tiene cuatro puntos de renta sobre las plazas que ya no clasifican para la lucha por dar el salto de categoría, así que un triunfo le daría todavía más margen.

El cuadro verdiblanco, que viene de encadenar dos victorias seguidas, se enfrenta a un recién ascendido a la categoría, al que no fue capaz de ganar en la primera jornada del campeonato, pero que se encuentra en la zona media-baja de la clasificación, con cuatro puntos de renta sobre la zona que condena al descenso. Además, los quince goles encajados hasta ahora lo sitúan como el quinto mejor en ese apartado.

El Somozas se presenta a este enfrentamiento con las únicas bajas de Dani Sánchez y Hugo Loureiro.