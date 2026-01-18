Mi cuenta

Somozas

El brillante partido del Somozas para doblegar al favorito Boiro

Los verdiblancos ganaron por 0-3 en un duelo en el que jugaron con uno más desde el minuto 32

Redacción
18/01/2026 20:54
Jugadores y cuerpo técnico, celebrando la importante victoria
El Somozas superó con la mejor de las notas posibles su complicado examen ante el temible Boiro. Los de Stili se impusieron por 0-3 a los de Barraña, cerrando la primera vuelta en la segunda plaza –empatados con el Villalbés– y con muy buenas sensaciones. 

Los verdiblancos anotaron en su primer ataque con gol de Aldán, que asimismo sufrió la falta con la que Aram vio la roja en el minuto 32 para dejar a los visitantes con uno más. Juan Cambón cerró estos primeros 45 minutos de un duelo redondo de los somocenses, que completó la espectacular vaselina de Joel en el 89, con un Somozas muy enchufado.

Ficha técnica

CD Boiro: Borja Rey, Nieto (Ozores, min. 46), Adrián Castro (Casais, min. 58), Romero, Prol (Yago García, min. 79), Enjamio, Iago Martínez, Ínsua (Landeira, min. 58), Aram, Blanco (Zambrana, min. 46) y Samu Araujo. 

UD Somozas: Domínguez, Asier (Dopico, min. 69), Cabarcos, Kike Vidal, Óscar (Bellas, min. 69), Leonardo (Ramos, min. 74), Cambón (José Pérez, min. 74), Joel López, Aldán, Fanego (Guerrero, min. 69) y Sanmartín. 

Goles: .0-1, min. 1: Aldán; 0-2, min. 40: Cambón; 0-3, min. 89: Joel. 

Árbitro: Adrián Estévez. Amonestó a los locales Nieto, Ozores y Casais, así como a los visitantes Aldán, Óscar, Sanmartín y Bellas. Expulsó con roja directa a Aram.

