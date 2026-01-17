Mi cuenta

Diario de Ferrol

Somozas

El Somozas, camino de Barraña para desbancar al temible Boiro

Los de Stili pueden colocarse terceros en solitario o, con resultados favorables, segundos

Miriam Tembrás
Miriam Tembrás
17/01/2026 14:19
Partido entre el Somozas y el Barco
Un momento del duelo entre los verdiblancos y el Barco
Jorge Meis
El Somozas vuelve a ser protagonista de uno de los partidos de la jornada, en esta ocasión de una decimoséptima parada en la que los de Stili visitan el domingo a un Boiro –16.45 horas, Barraña– con el que esperan romper el empate a 28 en la tercera y cuarta plaza, y, por qué no, esperar un resultado favorable entre Villalbés y Lugo B para finalizar la jornada como segundos. 

“Visitar Barraña sempre é emocionante, porque é un dos campos que segue metendo xente a antiga usanza, enche a grada e apretan moito”, señalaba el técnico sobre el escenario en el que jugarán. Un campo de un Boiro llamado a pelear por el ascenso desde el inicio liguero, con importantes incorporaciones como Facu Moreyra, Adri Castro, Iago Martínez o Samu Araujo que, junto con el talento con el que ya contaban, convierten a los anfitirones en “un equipo temible”, como lo define el propio Stili.

El técnico cedeirés sabe que los suyos tienen que hacer un partido muy bueno en Barraña, mirando, como última referencia, la visita del Arosa, cayendo por 3-0 merced al gran nivel boirense.

Se somos capaces de executar o plan de partido e nas situación de duelo –subrayando el estado en el que se pueda encontrar el campo–, nós tamén temos armas para poder gañar en calquer campo”, señala Stili. Un encuentro entre dos grandes formaciones en un buen momento, a la espera de saber, como apunta el técnico, si la meteorología respeta lo que será un gran espectáculo fubolístico.

