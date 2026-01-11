El Somozas estrena el año con una victoria frente al Barco
Un gol de Juan Cambón en el tiempo de descuento fue suficiente para tumbar a un gran conjunto visitante
El Somozas cumple con su objetivo en el primer partido de la temporada y se lleva los tres puntos ante un Barco que puso las cosas muy complicadas al conjunto dirigido por Stili (1-0).
Desde el inicio ya se sabía que no iba a ser un partido fácil el que se iba a disputar en el Alcalde Manuel Candocia. Así lo invitaba a pensar el fuerte viento que azotaba a la localidad y el mal estado del terreno de juego. Eso provocó que todo estuviese muy igualado y apenas hubiese ocasiones. De las dos escuadras, quien más lo intentó fue el cuadro local, que si bien tenía más control, no era capaz, a pesar de tener el viento a favor, de encontrar el camino del gol. Debido a ello, el duelo se fue al descanso con empate.
Tras la reanudación, el Somozas siguió atacando y generando más peligro hasta el punto de tener tres ocasiones muy claras, dos de Aldán y otra de Iñaki, pero no lograron materializarlas cuando lo tenían todo de cara. Ante esos fallos, el partido parecía abocado al 0-0, apareció Juan Cambón, con una gran jugada individual, para poner el 1-0 en el tiempo de descuento y así permitir que los tres puntos se quedasen en el Candocia.
|Somozas 1 - 0 Barco
|Somozas: Adrián; Asier, Cabarcos, Kike, Bruno (Ivi, min.72), Oscar, Joel, Aldán, Fanego (Iñaki, min.24), Pérez (Juan Cambón, min.46) y Sanmartín.
|Barco: Imanol Elías; Vilachá, Calvo, Konate (Oscar, min.71), Raúl Paz, Brian Castro, Diego Santín (Ariel, min.84), Noel, Freiria (Sidibé, min.64), Juanma Justo (Rabil, min.71) y Brian (Manu, min.64).
|Gol: 1-0, min.90+1: Juan Cambón.
|Árbitros: Beatriz Cuesta (Comité de A Coruña). Amonestó a los locales Pérez y Oscar; y a los visitantes Calvo, Noel, Konate, Juanma Justo, Imanol Elías y al preparador físico Jorge Rodríguez.