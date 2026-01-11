Mi cuenta

Diario de Ferrol

Somozas

El Somozas estrena el año con una victoria frente al Barco

Un gol de Juan Cambón en el tiempo de descuento fue suficiente para tumbar a un gran conjunto visitante

Redacción
11/01/2026 21:08
Aldán dispuso de varias ocasiones claras para marcar, pero no le acompañó la fortuna
Aldán dispuso de varias ocasiones claras para marcar, pero no le acompañó la fortuna
Jorge Meis
El Somozas cumple con su objetivo en el primer partido de la temporada y se lleva los tres puntos ante un Barco que puso las cosas muy complicadas al conjunto dirigido por Stili (1-0). 

Desde el inicio ya se sabía que no iba a ser un partido fácil el que se iba a disputar en el Alcalde Manuel Candocia. Así lo invitaba a pensar el fuerte viento que azotaba a la localidad y el mal estado del terreno de juego. Eso provocó que todo estuviese muy igualado y apenas hubiese ocasiones. De las dos escuadras, quien más lo intentó fue el cuadro local, que si bien tenía más control, no era capaz, a pesar de tener el viento a favor, de encontrar el camino del gol. Debido a ello, el duelo se fue al descanso con empate. 

Tras la reanudación, el Somozas siguió atacando y generando más peligro hasta el punto de tener tres ocasiones muy claras, dos de Aldán y otra de Iñaki, pero no lograron materializarlas cuando lo tenían todo de cara. Ante esos fallos, el partido parecía abocado al 0-0, apareció Juan Cambón, con una gran jugada individual, para poner el 1-0 en el tiempo de descuento y así permitir que los tres puntos se quedasen en el Candocia. 

Somozas 1 - 0 Barco
Somozas: Adrián; Asier, Cabarcos, Kike, Bruno (Ivi, min.72), Oscar, Joel, Aldán, Fanego (Iñaki, min.24), Pérez (Juan Cambón, min.46) y Sanmartín.
Barco: Imanol Elías; Vilachá, Calvo, Konate (Oscar, min.71), Raúl Paz, Brian Castro, Diego Santín (Ariel, min.84), Noel, Freiria (Sidibé, min.64), Juanma Justo (Rabil, min.71) y Brian (Manu, min.64).
Gol: 1-0, min.90+1: Juan Cambón.
Árbitros: Beatriz Cuesta (Comité de A Coruña). Amonestó a los locales Pérez y Oscar; y a los visitantes Calvo, Noel, Konate, Juanma Justo, Imanol Elías y al preparador físico Jorge Rodríguez.
