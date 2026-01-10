El Somozas aspira a derrotar al Barco para regresar a los puestos de playoffs

El Somozas, durante el partido contra el Viveiro UDS

La igualdad que reina en la parte media-alta de la tabla clasificatoria del grupo 1 de Tercera Federación hace que el Somozas, con una sola derrota, haya pasado de la tercera a la séptima posición –eso sí, se mantiene solo a dos puntos del segundo clasificado–. Así que la intención que tiene en el partido que lo enfrenta al Barco este domingo –17.00 horas, Alcalde Manuel Candocia– es la de ganar para, seguramente, volver a las plazas que clasifican para los playoffs de ascenso a Segunda RFEF y, sobre todo, volver a la dinámica victoriosa.

Con la novedad de la incorporación de Pablo Ramos, que estaba sin equipo después de formar parte del Atlético Arteixo varias temporadas, el cuadro verdiblanco espera hacer frente a lo que queda de campeonato con la intención de mantenerse en la zona media-alta. Para ello, además, espera comportarse como un bloque sólido para lo que queda de campeonato y así emular lo realizado al principio.

El Somozas aspira a su primer triunfo de 2026 con las bajas de Dani Sánchez y Hugo Loureiro; Berretta, duda.