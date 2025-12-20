El Somozas no se adapta a las condiciones y acaba siendo goleado por el Compostela

Asier Santalla, en el duelo ante el Viveiro Cedida

Nada le salió bien al Somozas en su visita al campo del líder, un Compostela que refuerza su primera posición gracias a un triunfo más abultado en el marcador de lo que se vio sobre el terreno de juego (3-0). Al cuadro verdiblanco, que acabó el partido en inferioridad numérica, le pesó el hecho de que el partido no se desarrolló de la manera que quería.

La lluvia caída afectó al estado del terreno de juego y el Compostela fue el que se adaptó a las condiciones en las que se desarrolló el partido. Así que, a pesar del control mostrado por la escuadra visitante, un error fue aprovechado por el local Maceira para anotar un gran gol y poner por delante a los suyos en el marcador.

Aunque el Somozas trató de recuperar la línea de juego en la que estaba, la expulsión del portero Iago Domínguez al principio de la segunda parte y el hecho de que el terreno de juego se fue poniendo cada vez peor le complicó las cosas. De esta manera, la renta de los locales no hizo más que seguir aumentando.