El Somozas no se adapta a las condiciones y acaba siendo goleado por el Compostela
El cuadro verdiblanco acabó el partido en inferioridad numérica
Nada le salió bien al Somozas en su visita al campo del líder, un Compostela que refuerza su primera posición gracias a un triunfo más abultado en el marcador de lo que se vio sobre el terreno de juego (3-0). Al cuadro verdiblanco, que acabó el partido en inferioridad numérica, le pesó el hecho de que el partido no se desarrolló de la manera que quería.
La lluvia caída afectó al estado del terreno de juego y el Compostela fue el que se adaptó a las condiciones en las que se desarrolló el partido. Así que, a pesar del control mostrado por la escuadra visitante, un error fue aprovechado por el local Maceira para anotar un gran gol y poner por delante a los suyos en el marcador.
Aunque el Somozas trató de recuperar la línea de juego en la que estaba, la expulsión del portero Iago Domínguez al principio de la segunda parte y el hecho de que el terreno de juego se fue poniendo cada vez peor le complicó las cosas. De esta manera, la renta de los locales no hizo más que seguir aumentando.
|COMPOSTELA 3-0 SOMOZAS
|Compostela: Álex Cobo; Valín, Uzal (Zubanovic, min. 82), Crespo, Damián; Parapar (Porrúa, min. 82), Goris (Mateo, min. 65), Samuel, Antón, Armental (Cañi, min. 65); y Maceira (Carlos López, min. 71).
|Somozas: Iago Domínguez; Ivi Guerrero, Joel López, Dopico (José Pérez, min. 65), Asier; Aldán Naval, Bruno Bellas (Xuco, min. 71), Lucas Fanego (Kike Vidal, min. 71), Sanmartín, Iñaki Leonardo (Adrián Suárez, min. 53); y Juan Cambón (Óscar Varela, min. 65).
|goles: 1-0, min. 25: Maceira; 2-0, min. 65: Parapar; 3-0, min. 76: Cañi.
|Árbitro: Castro Alarcón, del colegio coruñés. Expulsó con roja directa a Iago Domínguez (min. 52), del Somozas.
|Campo: Vero Boquete de San Lázaro.