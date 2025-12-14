Mi cuenta

Diario de Ferrol

Somozas

El Somozas vuelve a la senda del éxito

El cuadro verdiblanco derrota al Estradense y escala a la tercera posición

Redacción
14/12/2025 22:08
Óscar Varela conduce la pelota
UDS
La victoria conseguida sobre el Estradense permite al Somozas volver a la senda de los triunfos después de cuatro jornada sin hacerlo (dos empates y otras tantas derrotas en sus últimos duelos). El cuadro verdiblanco recupera de esta manera la tercera posición a falta de tres jornadas para el final de la primera vuelta, plaza que clasificaría para los playoffs de ascenso a Segunda RFEF.

El grupo somocense rayó a un gran nivel tanto en la primera mitad, en la que se adelantó antes de que se cumpliese el primer cuarto de hora, como durante buena parte de la segunda. Además, para mantener su ventaja ante uno de los mejores de la categoría, el equipo somocense contó con el acierto del portero Iago Domíngez, que detuvo las ocasiones de que dispuso la escuadra visitante antes del descanso. Tras el intermedio, el Somozas siguió jugando con mucha solidez y amplió su renta. Incluso dispuso de ocasiones como para ampliar su renta y ampliar su ventaja y dejar sin opciones al rival.

Solo al final el Estradense pudo reducir las distancias y complicar a un rival que aguantó.

SOMOZAS  2-1  ESTRADENSE
Somozas: Iago Domínguez; Ivi Guerrero (José Pérez, min. 66), Joel López, Dopico, Asier; Bruno Bellas (Manu Mariña, min. 77), Óscar Varela (Juan Cambón, min. 66); Aldán Naval, Sanmartín, Iñaki Leonardo (Álex Cabarcos, min. 66); y Lucas Fanego (Xuco, min. 82).
Estradense: Israel; Bellido, Carabán, Landeira (Álex Delgado, min. 69), Óscar López; Raúl (Marcos, min. 85), Miguel (Padín, min. 69), Brais Vidal; Ian (Iván Martín, min. 69), Pedrosa, Gerard (Mella, min. 69).
Goles: 1-0, min. 11: Bruno Bellas; 2-0, min. 51: Bruno Bellas, de penalti; 2-1, min. 85: Iván Martín.
Árbitro: Gómez Cerqueiro, del colegio pontevedrés. Mostró amarillas a los locales Ivi Guerrero, Bruno Bellas, Óscar Varela y Dopico y a los visitantes Ian, Miguel y Óscar Lóoez. Expulsó con roja directa a Ian (min. 89) del Estradense.
Campo: Alcalde Manuel Candocia.
