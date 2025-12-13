Mi cuenta

Diario de Ferrol

Somozas

A por el Somozas más "top" para ganar al Estradense

Los verdiblancos reciben en casa a un rival que tampoco atraviesa su mejor momento

Miriam Tembrás
Miriam Tembrás
13/12/2025 21:09
Santalla, en el duelo ante el Viveiro
Santalla, en el duelo ante el Viveiro
Cedida
Si bien el buen trabajo hecho hasta la fecha hace que el Somozas pueda mantenerse en puestos de playoff, los de Stili quieren romper de una vez por todas la peor de las rachas por las que está atravesando desde el inicio liguero. 

Quiere hacerlo el domingo en casa ante un Estradense –17.00 horas– que tampoco se encuentra en su mejor momento, muy tocado por sus dos últimas derrotas, que encadena con tres empates previos. “Os dos últimos partidos foron moi igualados. Para este partido ante este rival temos que ser unha versión ‘top’ do Somozas”, señala Stili con ganas “de dar un espectáculo, como o día do Arousa”.

