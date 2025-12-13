A por el Somozas más "top" para ganar al Estradense

Santalla, en el duelo ante el Viveiro Cedida

Si bien el buen trabajo hecho hasta la fecha hace que el Somozas pueda mantenerse en puestos de playoff, los de Stili quieren romper de una vez por todas la peor de las rachas por las que está atravesando desde el inicio liguero.

Quiere hacerlo el domingo en casa ante un Estradense –17.00 horas– que tampoco se encuentra en su mejor momento, muy tocado por sus dos últimas derrotas, que encadena con tres empates previos. “Os dos últimos partidos foron moi igualados. Para este partido ante este rival temos que ser unha versión ‘top’ do Somozas”, señala Stili con ganas “de dar un espectáculo, como o día do Arousa”.