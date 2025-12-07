Mi cuenta

Somozas

El Somozas pierde en Viveiro y aumenta su mala racha

El cuadro verdiblanco acumula cuatro jornadas sin conocer la victoria

Redacción
07/12/2025 22:08
El Somozas, durante el partido contra el Viveiro
El Somozas, durante el partido contra el Viveiro
UDS
Crece la mala racha de resultados por la que atraviesa el Somozas, que con la derrota encajada ante el Viveiro (1-0) encadena dos tropiezos –además, lleva cuatro jornadas sin conocer la victoria–. Este resultado no lo saca de los puestos que clasifican para los playoffs que deciden qué equipo gallega lucha por el ascenso a Segunda RFEF, pero sí le hace caer a la cuarta plaza de la tabla clasificatoria.

El encuentro siguió el guion que estaba previsto, con el cuadro verdiblanco teniendo más posesión de la pelota, pero sin ser capaz de crear auténtico peligro sobre la portería rival. Enfrente, la escuadra de A Mariña apostó por el juego directo para mantenerse firme en defensa, además de tratar de sacar partido a su capacidad física para intentar crear peligro a un rival que no acababa de encontrarse cómodo sobre el terreno de juego del Municipal de Cantarrana-Kiko Rey.

Esporádica

Solo una acción puntual podría cambiar el resultado y esta llegó al filo del descanso cuando una pérdida del Somozas tras un saque de banda fue aprovechada por el local Cora para poner en ventaja a los suyos de cara a la segunda parte. Además, ponía el partido donde más le gusta al Viveiro, que tenía todo el segundo período para gestionar la renta que tenía para tratar de sumar los tres puntos y, de esta manera, alejarse de la tres posiciones que condenan al descenso.

Y, a pesar de que en la segunda mitad el dominio territorial del Somozas aumentó, en realidad no fue capaz de generar ocasiones claras como para marcar el empate. Así que el triunfo se quedó en casa u el cuadro verdiblanco sigue a la espera de romper su racha.

viveiro  1-0  somozas
Viveiro: Ayoud; Nacho, Diogo, Franco (Trasi, min. 46), Cora (Arturo, min. 75), Lansade, Rolle, Esquerdeiro (Diego, min. 85), Jacobo, Álvaro y Yanike.
Somozas: Iago Domínguez; Ivi Guerrero (Xuco, min. 66), Asier, Joel López (Dopico, min. 85), Álex Cabarcos; Óscar Varela (Bruno Bellas, min. 46), Sanmartín; Aldán Naval, Iñaki Leonardo, Lucas Fanego; y Juan Cambón (José Pérez, min. 66).
Gol: 1-0, min. 41: Cora.
Árbitro: García Veiras, del colegio santiagués. Mostró tarjetas amarillas a los locales Esquerdeiro y Trasi y a los visitantes Xuco y Sanmartin.
Campo: Cantarrana-Kiko Rey-
