Somozas

El Somozas confía en volver a la dinámica positiva en el campo del Viveiro

El cuadro verdiblanco acumula tres jornadas sin conocer la victoria

Redacción
06/12/2025 18:58
Asier Santalla, durante el partido ante el Atlético Coruña Montañeros
Asier Santalla, durante el partido ante el Atlético Coruña Montañeros
PATRICIA G. FRAGA
Vuelve a la actividad la Tercera Federación tras el parón derivado de la disputa de la primera fase de la Copa de las Regiones UEFA y para el Somozas lo hace con el partido que lo enfrenta al Viveiro este domingo –12.00 horas, Cantarrana–. El cuadro verdiblanco, que ocupa la tercera posición tras no haber sido capaz de ganar en sus tres últimos partidos, visita a una escuadra que está situada justo por encima de la zona de descenso, así que parece un rival propicio para poner punto final a la racha negativa actual.

El conjunto somocense, que ha aprovechado esta semana sin actividad para recuperar a los futbolistas que tenía lesionados —caso de los defensas Kike Vidal y Manu Mariña o el centrocampista Iago Berretta–, se prepara para hacer frente a un compromiso singular. Porque el juego directo por el que apuesta la escuadra de A Mariña lucense, además de su potencial físico, promete hacer del partido un encuentro diferente al resto.

Enfrente, el Somozas tratará de completar un encuentro como los que en él es habitual para conseguir el triunfo.

