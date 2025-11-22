El Montañeros derriba el muro del Somozas (1-0)
Los de Stili no perdían desde mediados de septiembre
Un mes después del triunfo en Noia, el Montañeros volvió a ganar (1-0). Y no lo hizo contra un cualquiera. Se impuso al Somozas, que no perdía desde el 13 de septiembre. Tras una primera parte igualada y con pocas ocasiones, el Monta se puso por delante con un gol de Balsa. Tras un gran ejercicio de resistencia defensiva liderado por un gran Iago López, la victoria y los tres puntos se quedaron en Visma l.
Ficha técnica
Montañeros: Marcos Moreno; Achore, Samu Rey, Iago López, Barbolla; Nano, Balsa (Carreira, m.72); Otero (Cano, m.89), Dani Fernández, Ogando (Diego Rodríguez, m.89); Pape (Juan De Dora, m.82).
UD Somozas: Iago; Guerrero, Santalla, Dopico, Cabarcos; Varela (Fanego, m.64), Sanmartín; Aldán, Bellas (José Pérez, m.66), Iñaki; Cambón (David López, m.90).
Goles: 1-0, min. 58: Balsa.
Árbitro: Dávila Fernández (Vigo). Amonestó a Balsa y Dani Fernández, del Montañeros. Expulsó a Jairo Arias (entrenador), del Montañeros.