El Montañeros derriba el muro del Somozas (1-0)

El encuentro estuvo muy disputado Patricia G. Fraga

Un mes después del triunfo en Noia, el Montañeros volvió a ganar (1-0). Y no lo hizo contra un cualquiera. Se impuso al Somozas, que no perdía desde el 13 de septiembre. Tras una primera parte igualada y con pocas ocasiones, el Monta se puso por delante con un gol de Balsa. Tras un gran ejercicio de resistencia defensiva liderado por un gran Iago López, la victoria y los tres puntos se quedaron en Visma l.