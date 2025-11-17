El Somozas suma su novena jornada sin perder al empatar frente al Arosa (0-0)

Bruno Bellas, durante un partido de esta temporada UDS

Ya son nueve las jornadas que el Somozas acumula sin conocer la derrota. El empate cosechado ante el Arosa mantiene al cuadro verdiblanco en la segunda posición de la tabla clasificatoria justo por delante de su rival de ayer, que se queda a dos puntos de distancia.

Fue el resultado de un partido en el que los locales fueron mejores en la primera parte, en la que generaron ocasiones de marcar, incluida un lanzamiento al larguero que bien pudo haber supuesto el tanto con el que se pusiesen en ventaja.

A pesar de que la situación se equilibró después del descanso, la producción ofensiva del conjunto visitante fue escasa en un partido en el que los dos contendientes acabaron priorizando la opción de no perder y no asumir riesgos con balón, lo que sirvió a la escuadra de Vilagarcía para sumar su primer empate sin goles de la temporada.

El Arosa terminó mejor el partido ante un rival que acusó su falta de armario pero que, de todas maneras, sumó un punto más.