El partidazo de la jornada se disputa en el nuevo Manuel Candocia con liderato en juego

Los verdiblancos, en el duelo ante el Arteixo Carlota Blanco

El partidazo de la jornada de Tercera RFEF se juega en casa, concretamente en la mañana del domingo en el renovado Manuel Candocia –17.00 horas– con el Somozas de Stili creciendo y sumando en cada partido y con un Arosa también en eclosión. En juego tres puntos y, como mínimo, la segunda posición, e incluso el liderato, en función de lo que haga el líder Compos ante el Noia.

El conjunto verdiblanco quiere, como no podía ser de otra manera, mantener un nivel que le ha permitido colocarse en una posición de plata gracias a no conocer la derrota desde el pasado 21 de septiembre. Dos meses de pasos hacia adelante de los Stili, a pesar de las bajas.

Unas ausencias que podrían comenzar a aliviarse en las próximas dos semanas. El grupo somocense va a por todas en un choque en el que “espero un bo partido ante un rival con moito talento ofensivo, tanto a nivel individual como grupal”, señala el preparador verdiblanco.

El Somozas pisará su nuevo campo con la confianza de haber “preparado ben o partido. Temos o reto de competir e de seguir medrando”, incidía el técnico, que no podrá contar con Hugo, Dani, Joel, Mariña, Moi, Cambon ni con Kike. Un duelo ante un Arosa que, al igual que los somocenses, sólo han cedido en un duelo, por lo que la emoción está servida.