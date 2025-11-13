Somozas presume ya de un Manuel Candocia de última generación

Acto de inauguración del nuevo césped Cedida

Ya está listo el renovado campo de fútbol del Manuel Candocia. Unas obras en las que se sustituyó el césped artificial existente por uno de última generación en el campo de As Somozas y que contó con una inversión de 223.854,46 euros. Una cifra de la que el ochenta por ciento fue aportado por la Deputación da Coruña –casi 180.000– , a través de un convenio de colaboración con el concello, que dispuso del restante veinte por ciento con fondos propios.

Una instalación que en su inauguración contó con la prsencia tanto del presidente de la Deputación, Valentín González Formoso, como del alcalde somocense, Juan Alonso Tembrás, así como el deputado provincial, Antonio Leira, representantes del gobierno municipa, de las empresas que llevaron a cabo las obras y de la UD Somozas –actualmente en Tercera RFEF–.

Unos trabajos que “melloran unha instalación deportiva emblemática do municipio e pon a disposición da veciñanza un campo de primeiro nivel para a práctica do do fútbol”, señalaba Formoso, subrayando “o compromiso da Deputación coa mellora das infraestructuras locais e co apoio aos concellos máis pequenos da provincia”. Alonso agradeció este apoyo y señaló el salto de calidad en las instalaciones. Una obra en la que se incorporó a la capa soporte un nuevo césped de última generación, de banda elástica de espuma de polietileno expandido y filamentos de 45 mm.