Somozas

La racha del Somozas, a prueba en Arteixo

El conjunto de Stili acumula siete partidos sin perder

Redacción
08/11/2025 10:45
El Somozas visita a un Arteixo con mucho peligro
La racha de resultados del Somozas –acumula siete duelos sin perder– se pone a prueba ante un Atlético Arteixo que ocupa la zona media de la tabla y que aspira a llegar a los puestos de playoff (18.30 horas, en Ponte dos Brozos). 

El conjunto dirigido por Stili buscará prolongar su buen hacer ante un “rival cun nivel de confianza moi alto, que cando é capaz de correr na trasición defensa-ataque fai moito dano”, indicó el técnico cedeirés. 

Juan Cambón intenta controlar la pelota ante un rival

Juan Cambón, jugador del Somozas: “No por ganar tanto somos ahora tan buenos”

En este sentido, destacó a tres hombres que “teñen moitísimo talento como é o caso de Jota, que aparece por calquer parte, Fabio, que lle da moita estabilidade e Queijeiro, que mellora todas as xogadas. Ademais, cando se xuntan con Melo, Iker ou Adrián Otero, fan moito dano”. Aun así, el preparador confía en volver con los tres puntos, seguir mejorando y seguir su buena dinámica de resultados. 

