Juan Cambón, jugador del Somozas: “No por ganar tanto somos ahora tan buenos”

Juan Cambón intenta controlar la pelota ante un rival UDS

Nunca en sus cuatro temporadas en el Somozas, Juan Cambón (A Coruña, 2000) se había visto en la segunda posición tras la disputa de nueve jornadas. Por eso ahora disfrutar el momento y espera que este continúe para acabar más arriba en la tabla.

¿Cómo califica el actual inicio liguero del Somozas?

Algo sorprendido sí que estoy... pero no viendo el nivel al que ha llegado el equipo tras una buena pretemporada. Llevo cuatro campañas, que nunca fueron fáciles, en el Somozas y ocupar tras la novena jornada la segunda posición, a solo un punto del Compostela, son palabras mayores: es un orgullo y habla muy bien del trabajo que estamos realizando todos.

¿Qué diferencia a este Somozas al del curso pasado?

Podría decir cualquier cosa... pero sinceramente no lo sé. El grupo actual es muy sano y, pese a que cada uno tiene su personalidad, nos llevamos todos muy bien, remamos en la misma dirección y eso se refleja en el campo. Trabajamos bien durante la semana y en los partidos somos conscientes de qué hay que hacer.

¿Qué le parece la solidez defensiva del Somozas?

Es una de las claves... sobre todo por la sensación que da el equipo en el campo. Por mi experiencia, lo primordial en Tercera es la defensa porque ocasiones vas a tener. Es lo que nos pasó en nuestro último partido, ante el Noia, que no fue el mejor del campeonato, pero nos adelantamos y supimos sufrir: tenemos una confianza que ayuda.

Si el fútbol es un estado de ánimo, ¿se gana por inercia?

Sí... pero se trata de hacer las cosas bien. Cada partido es un mundo y hay muchos minipartidos en cada encuentro. Por ahora nos están saliendo las cosas pero eso no quiere decir que este fin de semana vayamos a ganar 0-3. Ni ahora somos tan buenos ni si llega un resultado negativo vamos a ser tan malos que ya no se hable del Somozas.

¿Hay que aspirar a algo más que a la permanencia?

El club no nos puso ningún objetivo... pero viendo las últimas temporadas la permanencia es vital. Los resultados marcarán dónde estamos al final de la liga y, si ahora cualquiera mira la clasificación, piensa en algo más que en salvarse. Pero esto es muy largo, aún quedan muchos puntos en juego y tenemos que acabar la primera vuelta lo mejor posible.

¿Está satisfecho con su rendimiento a nivel personal?

A diferencia de otras temporadas, me está costando empezar. Pero que el equipo siga arriba será buena señal... aunque como delantero me gustaría tener algún gol más.