Diario de Ferrol

Somozas

Alondras y Somozas, duelo de bajadas y subidas

Los de Stili llegan en un gran momento al partido ante uno de los favoritos la título

Redacción
11/10/2025 22:10
Stili espera que los suyos rindan igual o mejor que ante el Lugo B
Stili espera que los suyos rindan igual o mejor que ante el Lugo B
Emilio Cortizas

Con cinco duelos ya en sus casillero, el terreno de juego de O Morrazo acoge el duelo entre un anfitrión Alondras y un visitante Somozas –17.00 horas– que parecen cruzar sus trayectorias en este inicio liguero. 

Los de Cangas están en ligero descenso tras un gran inicio con tres victorias consecutivas, emborronadas por sus traspiés ante Arosa y Montañeros. En esta bajada se cruza con los de Stili, que sumaron diez de los doce puntos en juego en sus últimos tres compromisos, ganando a Silva y Lugo B y empatando con Gran Peña.

Los verdiblancos van acoplándose y sacando su garra y entidad y esta tarde en Pontevedra esperan seguir con esta racha para dar caza a su rival, favorito para el título, y emular ese celebrado duelo ante los lucenses.

