Somozas y Gran Peña empatan sin goles en un disputado duelo

Somozas y Gran Peña disputaron un duelo muy igualado | Cedida

El Somozas continúa con su racha positiva de resultados, tras empatar en Barreiro ante un Gran Peña que resistió los intentos visitantes, entre los que se incluyó un penalti que detuvo el meta Andrés Álvarez (0-0).

Tras la victoria cosechada la semana pasada en casa ante el Silva, se plantó el cuadro de Stili en Barreiro para intentar prolongar su buen momento deportivo. Con todo, se topó con un conjunto vigués muy dinámico y que mostró mucha capacidad para iniciar el juego por dentro. Además, salió con dos puntas para sorprender a su rival y ocasionar más peligro.

Por suerte, el Somozas se mostró muy sólido en defensa y apenas concedió demasiadas ocasiones. En cambio, en ataque, no estuvo tan acertado al no tener demasiada continuidad en las distintas acciones del juego, por lo que el partido se marchó al descanso con empate a cero.

Tras el paso por los vestuarios, ambos equipos dieron un pasito más, pero no fue suficiente, ya que ninguno de los dos mostró la puntería necesaria para desequilibrar el duelo. Con todo, tras una gran acción colectiva, el conjunto de Stili provocó una mano dentro del área, que el colegiado vio y señaló. Aldán fue el encargado de asumir la responsabilidad, pero su disparo fue adivinado por Andrés Álvarez y el rechace despejado por la defensa, lo que frustró las opciones visitantes.

Esa fue la última gran oportunidad del Somozas, que sumó un nuevo punto y su tercera portería a cero en cuatro encuentros disputados.