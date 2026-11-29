Javi Vázquez, durante el encuentro Jorge Meis

Si hay algo que no se puede achacar al Racing de Ferrol de Javi Vázquez es que no deja de intentarlo y de crear ocasiones. Da igual cómo sea el partido, siempre van a estar generando mucho peligro, aunque no siempre tienen la recompensa. Frente al Mérida también ocurrió. Sus futbolistas generaron otra vez muchísimas oportunidades, hasta 27 tiros a puerta, pero sólo lograron perforar una vez la portería.

Por eso, en su análisis, el técnico madrileño aseguró que se repetía porque “otra vez volvimos a tener esa capacidad de dominar al rival, de ser capaz de ir a por el partido, pero no entra”, dijo y añadió que “creo que esta situación es algo que no me había pasado nunca en mi carrera. Es cierto que soy joven, pero nunca me había sucedido. Tengo ganas de llorar, pero ahora es cuando hay que seguir insistiendo. Ese es el reto que tenemos. No estamos obteniendo lo que queremos. Es jodido, sobre todo para mí como líder de este barco, pero hay que insistir”.

De igual manera, agregó que para solucionar este problema “estamos simplificando las cosas. Tenemos que seguir trabajando así, haciendo todo más simple para que el jugador, cuando llegue al área esté en la mejor posición para marcar. Y si no lo hacemos, como está pasando ahora, nos tiene que cabrear y a los delanteros también. Ahí tenemos que usar eso para seguir dándole duro, para exigirnos más y ayudarles en el plano emocional para que no se bloqueen”.

Además, los suyos se sobrepusieron a un tanto fantasma de Etienne Eto’o, una situación que “era muy complicada de saber si entró o no porque en las cámaras no se ve. Es una pena, pero si no está claro es difícil tomar una decisión que es tan determinante”, apuntó el madrileño.

El Racing de Ferrol pacta en contra de su voluntad con el Mérida (1-1) Más información

Asimismo, Javi Vázquez no sólo se centró en la cantidad de ocasiones falladas ni en ese gol anulado, sino también en los aspectos positivos. En este caso, el madrileño destacó que “el equipo me encantó. A pesar de que empezamos con ese gol en contra por defender esa situación algo mal, lo cierto es que luego ya nos hicimos con el control del partido. Fuimos otra vez dominadores. Mantuvimos nuestra identidad y fuimos capaces de empatar. Es cierto que no es el resultado que queríamos, pero hoy el Racing mereció ganar”.

Así, también habló sobre el hecho de no agotar los cambios, que estaba estrechamente relacionado con el buen hacer de sus futbolistas. En este sentido, el preparador verde comentó que “son una alternativa para cambiar cosas, pero hoy queríamos ser estables y lo fuimos. El equipo me estaba gustando mucho y no quería tocar ninguna pieza porque estábamos tan bien que a veces no sabes si esa sustitución te puede dar más”, explicó.

Uno de los hombres que se quedó sin jugar fue un Dani Ojeda que, como confirmó luego, “tenía unas molestias y decidimos que era mejor no forzar. No es nada grave y si hubiera necesidad, habría jugado, pero tenemos una plantilla con una calidad muy chula que permite que un jugador como él pueda ser sustituido”. Aun así, se le pudo ver en el banquillo animando a sus compañeros.

Además, estaba en un nutrido grupo de jugadores y miembros del cuerpo técnico que se acercaron a las gradas a saludar. Sobre esta situación, Javi señaló que “queremos intentar vincularnos más con la afición. Nos gustaría que cuando acabe el partido, todos esperen un minuto más para irse, estar todos juntos para darnos un aplauso si lo hacemos bien o pitarnos un día y que muestren su descontento. No pasa nada porque esto es fútbol, pero nos gustaría tener ese vínculo porque nuestra gente es muy importante”, zanjó el técnico.