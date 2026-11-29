En Directo | Racing de Ferrol-Mérida
El cuadro verde busca dar continuidad al triunfo logrado en Ourense
Palabra de entrenador
Javi Vázquez comentó en la previa que hay que valorar más cierta cosas que no se tienen tanto en cuenta, pero que son igual de importante. Lee sus palabras.
El XI del Mérida
Fran Beltrán apuesta por: Juhász; Jay, Nacho, Fito, Carrillo; Gio, Martín; Beneit, Jota; Hallsson y Sofiane.
El XI del Racing
Javi Vázquez sorprende y apuesta por un trivote. Esta es su equipo titular: César; Migue Leal, Monjonell, David Castro, Álvaro Ramón; Fabio, Bernal, Esquerdo; Endika Buján, Ropero y Etienne Eto'o
La previa
El Racing de Ferrol vuelve a A Malata con las ganas de dar continuidad a la victoria cosechada en Ourense. Para ello deberá superar a un Mérida que está en pleno ascenso. Descubre las claves de este duelo.
¡Bienvenid@s!
¡Hola a tod@s! Falta menos de una hora para que arranque el encuentro entre el Racing y el Mérida