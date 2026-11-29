Álvaro Ramón avanza ante la mirada de un rival Juan Rey-Cabarcos

En el día por excelencia de elegir, Racing y Mérida escogieron ir a por todas, si bien fueron los romanos los que, en el inicio del encuentro en A Malata, contaron con más papeletas para elegir. Y es que sólo le hicieron falta cinco minutos a los de Beltrán para anotarse esta metafórica primera vuelta en un alumbrado por nubes y claros campo ferrolano.

Tras un inicio en el que los verdes recordaron y apoyaron a su compañero Lucas, fueron los extremeños los que dijeron “la pelota para mí”. La maduraron poco, lo suficiente para sacar dos corners y tras este primer aviso, llegó, sin duda, el que podría ser perfectamente el gol de la jornada. Llegó desde el norte, mucho más al norte que la ciudad naval, con una chilena de Hallson tras un centro de un peligrosísimo Martín, con un imparable disparo para César. El islandés heló momentáneamente A Malata, pero rápidamente volvió a salir el sol.

Una esfera dorada que se plasmó en un Racing erigiéndose en rey del encuentro, retomando su habitual rol de poseedor del balón. Dos saques de esquina consecutivos certificaban el cambio de papeles, con Álvaro Ramón y Esquerdo convirtiéndose en los principales creadores de peligro en las filas verdes, con Eto’o haciendo sus primeras apariciones. Se cumplía el cuarto de hora cuando el campo local casi canta el empate, con un disparo de Migue desde la frontal tras la jugada hilada de, precisamente, Ropero y Álvaro.

Salvó en dos ocasiones Juahsz y en la tercera uno de los remates verdes parecía entrar en la meta romana. Solicitó incluso revisión Javi Vázquez, si bien el colegiado señaló que el balón no había rebasado completamente la línea. Estaba ya el Mérida encerrado en su campo y los verdes buscando con mucho más ahínco ganar estas elecciones. Ofrecía el grupo ferrolano un programa mucho más completo que su rival, pero ni las carreras un tanto descontroladas de “Speedy” Buján ni un nuevo tiro de Migue –aprovechando que dos rivales se habían quedado en el suelo– desequilibraban la balanza. Las tuvo también el Racing a balón parado, con más clama para pensar, pero también aparecía el meta visitante cerrando esta particular urna.

El Racing exprimía sus últimos minutos de campaña en esta primera parte y a punto estuvo de recortar distancias Esquerdo con una falta en la frontal escorada a la derecha. El balón rozó el lateral de la red cuando la marea verde casi se convertía en tsunami. Sin embargo, el Mérida todavía no había dicho la última palabra y así lo demostró Martín –que posteriormente vería una amarilla–, con un disparo al larguero en el 42 que a punto estuvo echar por tierra el pico y pala verde.

La segunda parte en una encendida A Malata comenzó con con un juego mucho más trabado, con el balón rodando más por el centro que por las bandas a diferencia del primer tiempo. En este reparto trastabillado del balón, Eto’o y su imparable zancada se lo pensó demasiado en una jugada señalada como fuera de juego. Un duelo que se abrió un poco más para el Racing con las dos amarillas a Beneit y Nacho.

Los verdes buscaban al Mérida, ganaban los duelos, mientras los extremeños intentaban sacar petróleo de las jugadas a balón parado. Casi lo hace Nacho, con César muy atento. El Racing bajaba un tanto el ritmo, pero no el empeño. Fabio enviaba un gran balón a Migue, cuyo disparo se fue por alto. Superados los primeros minutos de ida y vuelta, el Racing volvía a controlar el duelo e inquietar la morada del meta húngaro.

Casi lo hace un Álvaro Ramón que se empachó de balón y se le pasó el tiempo para crear un disparo de peligro, con Eto’o y un flojo disparo de Buján en el asedio constante en el que se había convertido el duelo. Y en esta conquista, el mallorquín plantó su bandera, rematando un gran pase de Ropero desde la izquierda. Era el 65 y el delantero se abrazaba a Javi Vázquez y jaleaba a la grada.

Movía banquillo el Mérida, mientras que Eto’o aprovechaba su estado de gracia con un balón que frenaba Juhasz. Y, mientras, los castigos seguían llegando para los extremeños con una nueva amarilla a Carrillo. A Malata contuvo la respiración cuando Fabio solicitaba abandonar el campo por lo que parecía un mareo. No tardó en volver el canario y, a continuación, entraba en el terreno de juego Álvaro Juan, que poco después protagonizaba un saque de esquina que Eto'o enviaba por arriba de un cabezazo.

El mallorquín subía puestos en la lista, postulándose para particular presidente de un Racing que buscaba el segundo, que buscaba la victoria. Y Etienne hacía, a la perfección su parte, encontrándose con el muro húngaro en este trabajo. Exprimía el grupo verde esta recta final y lo hacía introduciendo un cambio de armario con la entrada de Alcaina y la salida de Ropero.

Los verdes atacaban y a los azules, si bien no ahogados, les costaba mantener la cabeza fuera del charco en el que los estaban metiendo los de Vázquez. Dos saques de esquina consecutivos finalizados por un disparo lejano de Álvaro Ramón espoleaban a la grada y a los racinguistas.

Sin embargo, y contra todo pronóstico, fue el Mérida el que en los últimos segundos apretó en el área racinguista, con una falta centrada y con un último córner sin peligro finalmente en lo que fue un agridulce reparto de puntos. El Racing tuvo que pactar en contra de su voluntad frente a un grupo extremeño que encontró orilla y un punto.