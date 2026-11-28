La afición espera un poco más de Unai Ropero Daniel Alexandre

El Racing de Ferrol regresa a A Malata con una sonrisa de oreja a oreja. La victoria sobre la bocina frente a la Unión Deportiva Ourense, aunque no fue la más bonita, sí que fue la más importante. No sólo sirvió para romper la sequía goleadoras, sino para volver a la senda de la victoria. Ahora, espera continuar con ese buen camino superando a un Mérida que sólo ha perdido un partido de los últimos ocho que ha disputado (12.00 horas).

No será una tarea fácil a la que se enfrenta el conjunto de Javi Vázquez, pero tanto él como sus jugadores están convencidos de lograrlo. Ante el Ourense demostraron una capacidad de resiliencia que pocos equipos tienen. Llegan en un buen momento y quieren aprovecharlo. Hay muchos jugadores que ganaron confianza como un Etienne Eto’o que fue decisivo en la ciudad de As Burgas. También en defensa, a pesar de los últimos contratiempos, se mostraron fiables para no haber jugado nunca juntos.

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Sin embargo, ahora tienen una prueba de fuego, parar a un Mérida que, después de atravesar una mala racha al inicio del campeonato –perdió cuatro partidos seguidos–, remontó el vuelo con la modificación de esquema –empezó a usar dos delanteros– y con un cambio de actitud. Ahora, el cuadro de Fran Beltrán es mucho más agresivo y emplea un estilo de juego mucho más directo que le está dando muchos réditos, no sólo en forma de goles, sino de puntos.

Así escaló puestos en la clasificación hasta situarse en la sexta posición, sólo dos lugares por debajo de un Racing que no tiene otro objetivo más que sumar un nuevo triunfo y volver a convertir A Malata en un fortín, como fue durante los cuatro primeros encuentros que acogió. Para ello, equipo y afición tendrán que ser uno solo, como demostraron en Ourense. Si esa unión se repite, el conjunto de la ciudad naval tendrá mucho ganado en este nuevo duelo liguero.