Javi Vázquez da instrucciones durante un encuentro con el Racing Alfaquí

A pesar de haber conseguido la semana pasada una victoria épica contra la Unión Deportiva Ourense, tanto Javi Vázquez como el resto de sus ayudantes son conscientes de que el equipo tiene que dar más. En este sentido, el preparador madrileño aseguró que “estoy convencido de que la plantilla tiene más cosas de las que hasta ahora está mostrando”, dijo al tiempo que añadió que “lo que tenemos que hacer es seguir trabajando para desbloquear ciertas cosas como puede haber sido el romper la sequía goleadora o la victoria con uno menos”.

De hecho, sobre este tema comentó que “así se saborea un poco mejor por cómo fue, pero es cierto que es un encuentro que no me gusta a nivel táctico porque estuvimos muy desorganizados. Aunque tampoco se puede negar esa sensación de merecimiento y esa fortaleza mental que mostramos. Hay muy pocos equipos tan capacitados para volver a ganar un partido así, encima te expulsan al jugador que podría llevarte a hundirte, a no ganar una más, hay que valorar cosas que quizás no estamos valorando y a veces perdemos el foco”.

Y él no quiere hacerlo. Durante toda esta semana trabajó para potenciar esas cosas buenas que mostraron los suyos, como esa adaptación a las circunstancias como fueron las lesiones de Lucas Díaz y Ger Nóvoa, o la roja a Roberto Arroyo, que como confirmó el técnico, “se mostró arrepentido porque al final es él el que más pierde”. En este sentido, señaló que "no nos podemos quejar porque el fútbol tiene estas cosas. Tenemos una plantilla muy bonita y también un nivel de exigencia muy alto que hace que nos salgan las cosas, aunque no tan bien como queremos", dijo y añadió que "hay que entender que a lo largo de la temporada hay momentos malos. Es ahí donde tenemos que recordar lo que queremos ser, en lo que hemos trabajado, y exigirnos a nosotros la mejor versión que podamos ser”.

A Malata vital

Pero el preparador no sólo habló sobre ese último partido y la importancia de seguir creciendo, sino de la complejidad para escoger el once, pues todos están en disposición de lograrlo. Ahora, tras la lesión de Lucas, se abre una lucha entre César Fernández y Miguel Morro por ese puesto. Sobre esto comentó que “vamos a intentar tomar la mejor decisión posible, que al final, pase lo que pase, cualquiera de los dos porteros ahora mismo nos van a dar el nivel de rendimiento que es el que necesitamos”.

Por último, Javi Vázquez habló sobre el privilegio que es jugar en A Malata, porque “es muy importante para nosotros. Llevamos cuatro meses aquí y me enorgullece esa pasión que nos transmite la afición. Estamos muy tranquilos con ellos porque están a muerte con nosotros. Ahora tenemos tres de cuatro partidos en casa y es vital ganar para estar bien posicionados para iniciar un 2027 en el que tenemos un reto bonito que es luchar por ascender”, zanjó.