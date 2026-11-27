Imagen del último Racing-Mérida disputado en A Malata Emilio Cortizas

Alguna vez a todo el mundo que estudió o todavía está estudiando, tanto sus profesores como sus padres le dijeron que no dejase los deberes para el último momento porque se iba a olvidar de hacerlos. Muchos hacían caso y otros no, pues confiaban en su capacidad para sacarlos adelante cuando el tiempo más apremiaba. Esa situación no sólo se puede aplicar a los estudios, sino también al mundo del fútbol. En este caso, al duelo que este domingo protagonizarán el Racing de Ferrol y el Mérida.

Y es que el conjunto entrenado por Fran Beltrán es uno de esos alumnos que entregaba todo al límite. No en vano, muchos de los goles que anota, así como los que recibe, llegan en los últimos quince minutos de los encuentros cuando la situación está más tensa. Concretamente, sus pupilos anotaron hasta siete dianas a partir del minuto 76. La mayoría de ellas le sirvieron para ganar los choques. Por ejemplo ante el Deportivo Fabril (1-0) marcó en el 90+1, mientras que frente al Pontevedra (1-2) lo hizo en el 83. Pero no sólo le ayudaron para sumar de tres, sino también para rescatar un punto –marcó en el 87 frente al Real Unión (1-1)–.

En cambio, frente a Mirandés, Cacereño, Lugo y Bilbao Athletic fueron para ampliar su renta o para recortar su desventaja, demostrando que a veces no se puede dejar todo para el último momento. Y es que como ya le sucedió, hubo tres ocasiones en las que no vio puerta, siendo dos fuera de casa y que supusieron dos derrotas (Cultural Leonesa y Ponferradina).

De igual manera, le sucede en contra, pues en esos últimos quince minutos encajó hasta seis tantos. Los casos más sangrantes fueron frente al Mirandés (3-4) y Unión Deportiva Logroñés (3-5), encajando dos tantos en cada uno de esos duelos, lo que les llevó a perder. El Racing, que llega habiendo experimentado esa situación a favor, confía en hacer pagar al estudiante Mérida el error de dejar todo para el final, ya que no siempre sale bien.