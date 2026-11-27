Buján, Esquerdo y Nóvoa, junto a las voluntarias Rocío, Eva y María RCF

El Racing de Ferrol, como ha demostrado tantas veces, es más que un club de fútbol. Es una institución que se preocupa por lo que pasa en su alrededor, concretamente en Ferrol y comarca. Por ello, no deja escapar ninguna ocasión para ayudar en lo que puede.

En esta ocasión, tres de sus futbolistas, Endika Buján, Ger Nóvoa y Vicente Esquerdo, se acercaron hasta la Cocina Económica, ubicada en la calle Rubalcava, para ayudar a Rocío, Eva y María, voluntarias y trabajadores de la entidad, en el servicio de cena que ofrecen. Durante esta jornada, los tres jugadores brindaron alegría, sonrisas y mucha compresión a un lugar cuyos fogones no se han apagado ni un solo día desde hace más de 135 años.

Y es que esta asociación realiza una labor social encomiable para ayudar a los colectivos más desfavorecidos. Con esta visita, tanto los implicados, como el Racing quieren mostrar ese lado que muy poca gente conoce. Por ello, animan a toda la población a colaborar, ya sea mediante donaciones, haciéndose socio o ejerciendo como voluntario, con la Cocina Económica, una entidad que tan bien hace a la sociedad.