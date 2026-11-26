Celebración del gol ante el Unionistas Jorge Meis

El Racing de Ferrol se prepara para un auténtica lucha en el barro en un domingo marcado, además de por el regreso de los de Javi Vázquez a casa tras romper su racha de cuatro duelos sin conocer la victoria, por las elecciones generales programadas para esa fecha.

La papeleta en A Malata se repartirá entre el grupo verde y una AD Mérida que está firmando su mejor inicio en la categoría de Primera RFEF, con los 20 puntos con los que cuenta en la sexta posición. Una cifra motivadora y que trae buen recuerdo para el próximo rival racinguista que el pasado año a estas alturas de competición sumaba casualmente la misma cantidad de puntos y terminó disputando el playoff de ascenso.

Los extremeños llegan con los mismos guarismos en este apartado y también en la misma plaza que hace doce meses, con un grupo racinguista que, asimismo, discurre en este primer tercio de la competición por caminos muy similares a los vividos en el anterior ejercicio. Los ferrolanos eran terceros con 23 puntos, asentados en la tercera posición, por la cuarta que ocupan antes de este duelo y los 21 puntos que hay en su casillero.

Casi igual

Y, precisamente, es desde ese lugar de bronce desde donde el Racing iniciará su nueva batalla como local en A Malata. Los de Javi Vázquez se hacen dueños de este lugar cobrizo de privilegio en la clasificación como anfitriones, en una tabla encabezada por el Barakaldo, con dieciséis puntos, con el Lugo con quince y los ferrolanos y el Cacereño ambos con trece. Los verdes pisarán el césped local ante un Mérida que se presenta también como un destacado visitante, en la séptima plaza, sumando en esta condición nueve de los citados 20 puntos con los que cuenta.

De hecho, la última victoria como visitante de los de Beltrán se dio asimismo ante una UD Ourense a la que doblegó por 1-3 –triunfo al que le siguió el empate en casa frente al Real Unión–. Mientras, los de Vázquez quieren volver a darle una alegría a la afición racinguista.

Y es que si ya lo hicieron con la citada victoria en tierras ourensanas para romper la racha y volver a ganar, ahora los verdes esperan hacerlo de nuevo en casa, en una A Malata que no celebra un triunfo desde hace más de un mes.

Concretamente los últimos tres puntos que se quedaron en el campo ferrolano fueron ante el Unionistas de Salamanca (1-0), el 17 de octubre, partido tras el que comenzó la pequeña travesía por el desierto de los racinguistas, encontrando su oasis en O Couto. Solventado ese aspecto y restableciendo su amistad con gol y victoria, los de A Malata esperan seguir haciendo su particulares paces, ahora con su terreno de juego.