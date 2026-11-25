Raúl Blanco, durante el partido contra el Extremadura Alfaquí

El Racing de Ferrol cerró el primer tercio de la competición liguera de Primera RFEF con un buen sabor de boca. Al menos en lo que al resultado se refiere. La sufrida victoria ante la UD Ourense en O Couto le devolvió a los de Javi Vázquez su amistad con el gol y unos tres puntos que, además, suponen otro reecuentro en las filas del grupo de la ciudad naval.

O más bien una presentación. Y es que el equipo ferrolano consiguió su primer triunfo en un encuentro en el que había comenzado perdiendo. La diana de Labrada cuando ya se había cumplido el tiempo reglamentario de la primera mitad en O Couto se convirtió en un nuevo obstáculo a superar por los jugadores racinguistas. El inicio de una escalada que para el Racing finaliza en la cumbre por primera vez en este ejercicio en el grupo uno de Primera RFEF. A esta diana llegaron las celebradas por Bernal, Eto’o y Esquerdo, dejando finalmente un marcador de 2-3.

Fue así el primer enfrentamiento en el que los de Vázquez se hacían con los tres puntos tras comenzar perdiendo. Una situación que se había dado en cuatro ocasiones anteriores en este ejercicio, pero sin que los verdes alcanzasen la orilla de los puntos. De ninguno, ya que en esas cuatro contiendas el resultado fue de derrota para los de Vázquez. El primer golpe encajado fue en la segunda jornada, en la visita a un Extremadura que golpeó primero, y también último, ya que el tanto de Rodri Escudero en el 66 no tuvo respuesta racinguista (1-0).

Tampoco la tuvo en un duelo ante el Lugo en el que buen juego ferrolano no tuvo otro tipo de recompensa más allá del trabajo bien hecho. Una quinta jornada en la que el gol de Álex Gallar en el 23 fue hijo único en el Anxo Carro. Y, casualmente, otras tres jornadas después, en la octava, Raúl Martínez volvió a colocar a adelantar al rival verde, el Mirandés, en un choque en el que el marcador aumentaría hasta el 2-0 gracias a Jorge González.

Una serie que tuvo su último capítulo ante la UD Logroñés en A Malata, con Eto’o remontando el tanto de Miguelete –ambos de penalti– y con la diana de Val congelando el campo ferrolano (1-2). Los de Vázquez se tomaron la revancha en O Couto, con el Ourense como víctima, en lo que se espera sea un vuelo más largo del Racing en las alturas.