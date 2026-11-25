La afición del Racing, durante un encuentro Daniel Alexandre

La afición racinguista disfrutará de un nuevo “brunch” en A Malata. Será con motivo del encuentro ante el CP Cacereño, un duelo correspondiente a la decimosexta jornada liguera y que volverá a reunir a la marea verde a las 12.00 horas en A Malata el 13 de diciembre. Será el segundo duelo de los de Vázquez en un mes de diciembre que comenzará en el Reino de León el sábado 5 ante la Cultural Leonesa.