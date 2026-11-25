Arroyo vio la roja por un codazo en Ourense Alfaquí

El Racing cerró el miércoles con la noticia de la lesión de Ger Nóvoa, que sufre una pequeña rotura fibrilar en el bíceps femoral de su pierna derecha, sufrida en el minuto 16 en el duelo ante O Couto.

El ourensano seguirá un tratamiento de recuperación y su evolución marcará el regreso al trabajo con el grupo, que en una lesión de estas características es de varias semanas. Asimismo, el grupo verde no podrá contar con Arroyo, sancionado con dos encuentros por la roja vista en ese mismo duelo por un codazo.