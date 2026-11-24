Miguel Morro, durante su presentación Daniel Alexandre

A pesar de llevar menos de una semana vistiendo los colores del Racing de Ferrol, Miguel Morro ya es un racinguista más. Lo demostró en el duelo ante la Unión Deportiva Ourense, en el que “viví una locura. Me quedé muy impresionado por la afición. Era un viaje largo y un domingo por la mañana, que siempre cuesta un poco, y que hubiese tanta gente es increíble. Si eso fuera, quiero ver lo que pasa aquí en A Malata”, indicó el guardameta.

De hecho, confesó que “durante el partido pensé que me daba algo. Apenas llevo tres días aquí y me vi corriendo en el minuto 97 todo el campo hasta el córner a celebrarlo. Ya estoy muy unido con el club y el vestuario. Soy uno más. Quiero aportar y ayudar para que lleguen más victorias y podamos conseguir el objetivo del ascenso”.

No en vano, para esta integración tan rápida influyeron mucho Diego Rivas, ayudante de Álex Vázquez en la Dirección de Fútbol, y Etienne Eto’o. En este sentido, el de Alcalá de Henares reconoció que “tengo muy buena relación con los dos. Diego fue mi entrenador de porteros cuando estuve en el Vizela y me ayudó muchísimo”, indicó y añadió que “con Etienne tengo mucha relación porque fue compañero mío durante dos años en el Rayo Vallecano. Era mi compañero de habitación. Así que lo llamé y le dije: ‘Oye, ¿cuál es la situación en este club?’ Y la verdad es que me ha hablado muy bien. Me dijo: ‘Miguel, aquí va a estar muy tranquilo, va a estar muy bien. Es una afición exigente. Es un club con aspiraciones de subir la calidad’. Y no lo dudé”.

En este sentido, reconoció que “después de rescindir con el Rayo, me llegaron otras ofertas, pero en cuanto llegó la del Racing y hablé con ellos no lo pensé. Es un club histórico y estoy encantando de estar aquí”. Eso sí, reconoció que “es una pena que sea en una situación como la de Lucas, que es un compañero de portería y en esa posición estamos todos muy unidos. Es una desgracia lo que le pasó, así que le deseo mucho ánimo".

Competencia sana

Él, aunque no vivió esa lesión de cerca, estaba en una situación similar, pues se encontraba sin equipo y estaba viviendo la cara más amarga del fútbol tras quedarse sin equipo. Aun así, "empecé a trabajar por mi cuenta con un entrenador de porteros todos los días para estar preparado para este tipo de oportunidades”, dijo Morro, al tiempo que añadió que “fue duro porque viví seis o siete años en el fútbol profesional, teniendo una estabilidad, y luego ya no la tienes se hace complicado, pero de todo se sale. Además, me encontré con un vestuario muy bueno y con un club que es una familia. Me lo demostraron desde el primer día que vine aquí con mi pareja. Me presentaron a todos, desde la oficina hasta mis compañeros, y me trataron como si llevase aquí muchísimo tiempo. No puedo estar más feliz”.

Respecto a la competencia en la portería, el meta “es sana. Yo vengo a competir el puesto con César (Fernández) y Jan (Danés), que son dos porteros más jóvenes que yo, pero con muchísimo potencial. Vengo con ganas de hacerlo bien, de entrenar fuerte cada día y ponerle las cosas complicadas al ‘míster’, que al final eso es bueno para todos porque nos va a ayudar a crecer a todos”.

Asimismo, también confesó que está encantado con ellos y con Fernando Currás, el entrenador de guardametas, una persona que “tiene una metodología que encaja con la mía. El grupo de trabajo es bastante bueno, porque son todos muy humildes y con ganas de mejorar”. Así, añadió que “eso será muy positivo para conseguir un ascenso que no será fácil, porque es una categoría muy complicada en la que cualquier equipo le puede ganar a cualquiera, pero estamos en la pelea y pienso que lo podemos conseguir”, zanjó.