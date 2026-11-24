Manuel Ansede, durante la presentación de Miguel Morro Daniel Alexandre

El gran proyecto del Racing de Ferrol, la Ciudad Deportiva de Mandiá, continúa avanzando sin pausa, pero sin prisa, como indicó el presidente Manuel Ansede. Después de la inauguración del campo uno de entrenamiento, que el primer equipo ya está usando desde hace varias semanas, confirmó que ya están trabajando en la rehabilitación del edificio de servicios que incluirá vestuarios, gimnasio, lavandería y enfermería.

En este sentido, el máximo responsable racinguista comentó que “ya estamos empezando con esas obras, que calculamos que se prolongarán nueve meses, casi con el comienzo de la nueva temporada. Ese es el siguiente paso que queremos dar para que los jugadores ya puedan hacer vida completa allí y no tenga que ser vía A Malata”, dijo. Asimismo, indicó que se está trabajando “en el campo dos. Estamos pendientes de un permiso de arqueología y patrimonio para empezar a ejecutarlo. Pero la cosa va rápida, en una cosa de dos o tres meses estaría listo, cerrando así la fase uno de la Ciudad Deportiva”.

Además, también adelantó que el club ya está trabajando en la búsqueda de financiación para la segunda fase. De hecho, confirmó que están hablando con la Xunta para presentar un proyecto para consolidar toda la edificabilidad, "porque tenemos que ir sin prisa, pero sin pausa". Así, también añadió que "estamos elaborando un plan especial para presentar y que sea el más conveniente. Ya veremos si son cuatro o cinco campos. Contamos con la ayuda de la concejala de urbanismo de Ferrol, Blanca García Olivares, que siempre está presente y nos está echando una mano con todo lo que necesitamos para avanzar lo más rápido posible, en este proyecto que está previsto a ocho años, pero confiamos en terminarlo antes”.

Y es que como anunció, están trabajando para poder adelantar esos plazos y que todo evolucione favorablemente. Una cosa que también ayudaría es “el regreso al fútbol profesional, que es lo que buscamos. Esa situación nos daría acceso a unos fondos para estructuras, el CVC, muy importantes porque tienen unos tipos de interés privilegiados y unos plazos de devolución muy largos, que es de cincuenta años. Eso te ayuda de una manera decisiva a la hora de poder acelerar un proyecto. Nuestro objetivo es el ascenso, por supuesto. Pero también a efectos financieros el estar en el fútbol profesional te consolida otros proyectos”, explicó Ansede.

Por último, el presidente mostró total confianza tanto en la Dirección de Fútbol como en el cuerpo técnico. Considera que están haciendo un gran trabajo y que se está consolidando un proyecto que “estoy seguro que en mayo nos llevará a Segunda División. Todo eso se consigue a lo largo de la temporada y trabajamos para ello”.