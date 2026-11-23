Esquerdo, durante el encuentro ante el grupo ourensano Alfaquí

No fue, ni de lejos, el mejor encuentro del Racing de Ferrol, pero sí fue el que los verdes necesitaban para desatascarse tanto en lo que a su faceta anotadora se refiere como para seguir aumentando su cuenta de victorias. Unas cifras que crecieron gracias a las dianas de Eto’o y Esquerdo –junto con la de Bernal–, dos nombres racinguistas que, a estas alturas de la competición son dos de los que encabezan y cierran, respectivamente, la coral tabla de goleadores racinguistas.

El delantero balear firmó en O Couto su tercer tanto –después de los logrados en el triunfo ante el Pontevedra y en la derrota ante la UD Logroñés–, mostrando su satisfacción por este nuevo tanto y, asimismo, porque esta sirviese para romper una racha de cuatro duelos sin sumar de tres.

“Trabajo para esto, vine aquí para esto, para marcar goles, para hacer que el equipo gane y hoy pudo ser así”, relata el de Palma tras un encuentro en el que, como asimismo señalaba su preparador Javi Vázquez “han hecho un buen partido. Han tenido muchas ocasiones, pero ha habido otros partidos en los cuales el rival no ha tenido tantas, y nosotros sí y no cayó de nuestro lado, y hoy sí”, relata Eto’o, “cuanto más te exiges, más vas y al final termina por caer de tu lado”.

Una cara que, sin duda, supuso un gran alivio para la formación racinguista, como señala el mallorquín después de unas “semanas duras, complicadas. Y un día cuando todo se tuerce, al final lo sacas, remontas y eso denota el equipo que somos, la raza, las ganas de superarnos que tenemos”, añadía el goleador verde

Garra

Y mientras el mallorquín añadía el tercero a su cuenta, Esquerdo se estrenaba. Lo hacía “in extremis” y en un tiempo añadido que desataba la euforia en O Couto, con un tercer tanto que suponía el triunfo de los suyos. “Estoy muy contento por mi primer gol con el Racing y que además dé la victoria. Ojalá vengan muchos más”, señalaba.

Su nombre se une a la lista ahora conformada por ocho de los jugadores racinguistas que han firmado las trece dianas verdes. Un trabajo de cara a encontrar esa efectividad que ya avisaba Vázquez en el que habían profundizado durante las últimas jornadas y así lo señalaba también el de Calp. “Llevamos toda la semana trabajando para que la pelota entre”, confesaba, “aunque no sea el mejor partido, acaban entrando y eso ha pasado hoy”.

Y todo ello ante una UD Ourense que hizo también su parte, generando al grupo racinguista más ocasiones que muchos de sus anteriores rivales –algo sobre lo que, sin duda, trabajará el equipo– y que a punto estuvo de dar otro susto a los ferrolanos. “Nos ha costado un poco atacar ese bloque bajo. Pero al final con garra, la afición estaba con nosotros, porque le estábamos poniendo pasión. Nos quedamos con diez y aún así hemos seguido peleando”, sentenciaba.