El madrileño, en el campo de O Couto Alfaquí

En uno de los partidos menos lucidos para el preparador racinguista llegó esa ansiada victoria verde y, además, con una tríada de goles que asimismo alivia al Racing en la sequía que estaba viviendo. Javi Vázquez apuntaba a un choque en el que “hemos estado peor que nunca. Hemos estado precipitados, ansiosos, con balón no hemos tenido paciencia, sin balón no hemos defendido compactos como en otros partidos... De ahí los dos tantos”, analizaba el madrileño.

El Racing de Ferrol hace "pop" en O Couto (2-3) Más información

Un nivel bajo que, a diferencia de otros duelos con mejor juego, sí que ha reportado tres puntos a los suyos. Las prisas y necesidad de ganar han sido las culpables de ese Racing más nervioso de lo habitual, un apartado, el psicológico, que “también hay que gestionarlo para no bajar el nivel de rendimiento. El aprendizaje es que si me desorganizo y con ansiedad, me convierto en un equipo endeble”, añadía.

Y, a pesar de esta situación de necesidad ante un Ourense colista, que para Vázquez “han hecho las cosas bien y nosotros mal”, potenciando así con los errores verdes las oportunidades rojas, los puntos se montaron en el bus racinguista. Si bien, en el otro lado de la moneda, el técnico vio un Racing “con alma. Con la capacidad de ir a muerte, pase lo que pase. Es una de las cosas que me ha emocionado. Hoy la victoria no ha sido cien por cien justa, pero cuántos partidos hasta el momento hemos tenido que haya sido justo el resultado. Todo se acaba compensando y la vida nos ha dado algo que atrás nos quitó”.

Vázquez recordó el trabajo de los suyos “empezando perdiendo, remontando, cuando tienes el encuentro relativamente controlado te empatan, te quedas con uno menos y todavía tienes la capacidad de seguir creyendo”, añadía. Sus jugadores superaron así el miedo, los nervios y la presión con la que llegaba este duelo ante un falso colista para recoger, aunque a trompicones, los frutos.