Bernal anotó el primer tanto y asistió a Eto'o en el segundo Alfaquí

CD Ourense y Racing de Ferrol interpretaron en O Couto una partitura más llena de silencios que de notas. Unas ausencias reflejadas en, de nuevo, la falta de acierto, en este caso tanto para locales como para visitantes, los dos equipos menos goleadores del grupo.

Una música que comenzó tímida, con los de Vázquez apareciendo a los cinco minutos tras una llegada por banda derecha de un Buján que poco protagonismo iba a tener en estos minutos iniciales en un Racing más volcado al otro lado del campo con Álvaro Ramón. Precisamente, de las botas del berciano salió la jugada para un primer córner verde que supuso la más clara para los ferrolanos, con Esquerdo rematando solo en la frontal una jugada ensayada.

Fue la primera, pero lo tenían que intentar los verdes otras 99, ante un Ourense que contestó con el tiro de su ‘8’, Curro. Fue el telonero de un disparo a la cruceta de Bastida, que hizo temblar no sólo la meta de César, sino a la numerosa marea verde en O Couto. Un inicio con mucha hambre para locales y visitantes, con Alcaina queriendo también su parte de pastel quedándose con las migas.

Y al cuarto de hora del duelo, paró la música. Nóvoa se tiró al suelo y entre lágrimas abandonó el campo por lesión. Corrió a su lugar Pujol sin calentamiento previo y las ocasiones siguieron llegando en Ourense entre dos formaciones que habían perdido el mapa del gol. Los verdes con jugadas más elaboradas y el cuadro de As Burgas esperando unas contras que le hacían mucho daño a los de Vázquez.

Fue en una de estas cuando Álvaro Ramón vio la primera amarilla, cortando la carrera de Xabi en lo que era casi un uno para uno. Si bien, se iba creciendo el Racing en O Couto, a pesar de otra cartulina a Pujol. César frenaba los tiros ourensanos y Javi Vázquez pedía la revisión de una posible falta a Esquerdo que quedó en nada. Y cuando parecía que el 0-0 iba a ser el invitado en el vestuario, en una de esas jugadas a balón parado a trabajar el Racing en su defensa, llegó el castigo.

El capitán Labrada remató de cabeza a la escuadra, sin opción para César, un córner muy bien colocado por Ferreiro en el 45+1. Llovía en Ourense y se inundaba el bote ferrolano. Y si los de As Burgas habían quitado su particular tapón ¿por qué no lo iba a hacer el Racing? Y lo hizo.

Los cubos para achicar el agua los cogió otro capitán, el verde, un Bernal que recogió el balón tras un primer y peligroso tiro de Álvaro Ramón en la frontal que despejaba Vizoso. El primer gol del maño, en el 46+9, en su carrera se celebró con gritos de ¡Esto es Ferrol!. Y no era para menos. Un lazo con el que finalizó la primera parte de una partitura totalmente desencadenada.

La lata

El Racing salió con batuta desde el vestuario, y los primeros 20 minutos de la segunda mitad dirigió en solitario la orquesta. Quedó patente con los ochos córners verdes, aunque sin muchas más ocasiones de peligro que una no llegada de Ropero tras pase de Álvaro Ramón. Y, en un parpadeo, el ritmo cambió a favor del Ourense. César tuvo que frenar con su cara un tiro del recién entrado Gandarillas y los anfitriones cogieron los mandos. Javi Vázquez vio las necesidades de los suyos y metió madera nueva con Eto’o y Arroyo.

Y no erró, de nuevo, el madrileño. Fue el balear el que, en su primera ocasión, con un disparo cruzado hizo el 1-2, con una asistencia de un gran Bernal que vio perfectamente la posible carrera de su compañero. Era el minuto 75 y el Racing tomó aire cuando mejor estaba el Ourense. Movió ficha Ruiz y, si le había funcionado al Racing, también a los rojos. Fue en este caso Jansonas que, tras un primer disparo por alto, marcó por abajo en el 86 viendo asimismo el hueco.

Pidió Javi una posible mano en la jugada que quedó en nada y el Ourense siguió a lo suyo. Las vías de agua se reabrían en el Racing, fruto del empuje de un equipo anfitrión que había encontrado el tesoro en el mapa. Los nervios hicieron acto de presencia en O Couto, con Arroyo como desgraciado protagonista, al ver una roja tras un innecesario y gratuito codazo. Se quedaba el cuadro ferrolano con unos menos en el 91+2.

Y aquí entró en liza esa insistencia que tanto nombra el preparador madrileño. En inferioridad numérica, y quizá con el Ourense saboreando el tercer triunfo, aprovechó el Racing ese río revuelto. Lo hizo, de nuevo, un Eto'o que peleó hasta la línea de fondo un balón que pasó a Esquerdo para, incredulidad local y euforia verde, meter el 2-3 en el 91+5.

Unos últimos minutos de la segunda mitad que, al igual que en la primera, fueron los que decidieron este duelo en el desierto. Siguió la locura en O Couto, con el Ourense buscando su propio milagro. Y casi lo consigue, con César parando un tiro que casi era gol, al igual que la última que tuvo Gandarilla. No fue dentro y en esta ocasión, como diría Vázquez, el fútbol sí fue justo con el Racing de Ferrol que vuelve a los puestos de playoff.