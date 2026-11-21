Eto'o y Blanco, durante el encuentro ante la UD Logroñés Daniel Alexandre

El Racing no quiere que el derbi del domingo ante la UD Ourense –12.00 horas– sea una ocasión más en la que, llevando a cabo casi a la perfección todo lo trabajado, el resultado sea un nuevo encuentro sin ganar. Los verdes quieren que esas “gafas de la objetividad” mencionadas por Javi Vázquez reflejen en el marcador lo hecho por los suyos.

Y entre querer y no querer un encuentro en tierras ourensanas que puede servir de desatascador... tanto para locales como para visitantes, con los de Agustín Ruiz, a estas alturas de competición, teniendo que empujar más que los ferrolanos para salir de su particular pozo.

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Entrarán en la arena verde de O Couto una UD Ourense como la menos realizadora del grupo uno y en el otro lado, un Racing, en el que si bien se apunta su falta de gol, su capacidad para evitarlo es asimismo muy destacable, siendo, junto con la Ponferradina, el muro más alto a saltar al que se están enfrentando los rivales. Si bien, los de Javi Vázquez no sólo quieren que sea su rival el que vuele, quieren ser ellos, por fin, los voladores.

Un impulso que están recogiendo con el trabajo realizado desde julio, con buenas rachas y ahora en las malas, lamiéndose las heridas como hicieron durante las ocho horas de regreso de Lezama y en el entrenamiento del pasado domingo.

Con una nueva cicatriz –más bien dos tras esta semana por la confirmación de la lesión de Lucas–, los de Vázquez han ido moldeando cual alfareros la rabia acumulada en estas últimas jornadas, con el claro objetivo de que tras los 90 minutos en O Couto la pieza resultante sea la de la victoria.

“Si viera que el equipo es un desastre estaría jodido y preocupado”, señala un Vázquez que, por supuesto, no lo está. La incógnita para el preparador es saber si será el choque ante el grupo ourensano el que se convierta en la recta final de una pista de despegue que se está haciendo larga para los verdes.