Javi Vázquez, momentos antes de utilizar una tarjeta para pedir la revisión del FVS Daniel Alexandre

El Racing busca completar en O Couto ese pequeño porcentaje que le falta para que todas esas cosas buenas que la formación de Javi Vázquez está haciendo puedan plasmarse finalmente en la tabla clasificatoria. Y, sin duda, esas cifras que a los de la ciudad naval les falta para alcanzar el cien por cien se centran en el acierto, en unas finalizaciones que, como confesó el preparador, están siendo su principal tarea.

“Estamos trabajando de manera mucho más específica en esas situaciones de último cuarto, para intentar ayudar a los jugadores, para posicionarlos un poco mejor en momentos en los que pueda haber alguna duda”, subraya un Vázquez completamente confiado en unas cualidades verdes que “tienen. Los jugadores se exigen en ese sentido y tienen capacidades”.

Y es que con el labor de generar ampliamente demostrada, la barra racinguista tiene que completarse ya con la de una certera finalización. “Al final estamos donde estamos, esto va de meter goles. Hay que exigirse hacerlos”, sentencia un Vázquez “jodido. Saber que hacemos millones de cosas muy bien y que, a día de hoy, por desgracia, no se ven, porque no estamos obteniendo los resultados que realmente estamos mereciendo”.

El técnico madrileño, como bien explica, y así se lo transmite a sus pupilos, ve ahora mismo esta senda por el desierto, como un “gran reto. Se pueden aprender muchas cosas y usarlo para hacernos más potentes”. Así, si lo hecho por el Racing en un gran número de duelos a otros rivales que les sirve para obtener resultados, no es así en el caso de los verdes, que parece tienen que llegar al límite de la perfección para, finalmente, destaponar la lámpara que concede las victorias en el grupo uno de Primera Federación.

Respeto por el filial somocense

“A lo mejor nos dará en algún momento, seguro. Esta época nos está llevando a que busquemos una perfección que es la que demanda el objetivo que tenemos todos en mente y con el que soñamos”, analiza el técnico, en referencia al regreso a Segunda División.

Unos pasos hacia delante que, en el caso del encuentro ante la UD Ourense, no podrán dar ni el lesionado de larga duración Lucas Díaz ni los sancionados Fabio y Monju. La llegada de Morro alivia la pequeña semana de tragedias racinguistas, en la que también podrían ejercer de bálsamo la llegada de jugadores del filial somocense.

“Lo hemos valorado, pero ellos están en un contexto complejo y estamos ayudándonos todos lo máximo posible. Puede que no tiremos para que ellos sigan en esa línea y puedan levantarse”, cuenta Vázquez, “he entrenado a filiales y sé de la importancia y me gusta respetar. Si no sabemos al cien por cien, si lo pueden usar, tenemos piezas de sobra en el banquillo para, a pesar de las bajas, ser una plantilla completa”. Y así lo demostrarán, esperan que con más gol, de nuevo en O Couto.