Morro, durante su etapa portuguesa Cedida

Tras confirmarse la lesión de Lucas Díaz, que lo apartará de la portería del Racing Club Ferrol lo que resta de temporada, el equipo ha movido ficha confirmando este viernes el fichaje de Miguel Ángel Morro Muñoz (Alcalá de Henares, 2000), que hace un mes desvelaba que no seguiría en el Rayo Vallecano.

El guardameta se formó en la cantera de la entidad madrileña y, resalta el Racing, "cuenta con experiencia en Segunda División y el fútbol portugués". Morro fue, además, internacional con España en categoría inferiores, debutando con el primer equipo franjirrojo en la categoría de plata, etapa en la que jugó 13 encuentros.

Su experiencia en Segunda continuó en escuadras como las del CF Fuenlabrada (2021/22) y después en el Villarreal CF B (2023/24). Las dos últimas temporadas de Morro se desarrollaron en el país vecino, primero en el FC Vizela, con el que llegó a disputar la eliminatoria de ascenso a la Primeira Liga, y después en el Leixões SC, compitiendo en la Liga Portugal 2.

El portero, valora el Racing Club Ferrol, llega a A Malata "con recorrido en el fútbol profesional y con la madurez de un portero que, a sus 26 años, ya sabe lo que es competir lejos de casa", formando de este modo, con César Fernández, "un tándem de garantías bajo los palos".

Tienen los verdes palabras de ánimo a Lucas Díaz, que ante el Bilbao Athletic en Lezama sufrió una luxación acromioclavicular en el hombro izquierdo que necesitará reparación quirúrgica y lo apartará del terreno de juego esta temporada. No obstante, el club ya ha anunciado su renovación.