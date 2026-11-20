Ojeda recibe las felicitaciones de compañeros y cuerpo técnico tras su gol al Pontevedra Jorge Meis

Aunque todavía queda mucho para acabar la primera vuelta, lo cierto es que el Racing de Ferrol no está en los puestos que le gustaría. Los últimos resultados relegaron al conjunto de Javi Vázquez a la octava posición, después de pasar varias jornadas en las zonas que clasifican para los playoffs de ascenso. Eso sí, a pesar de que no venció en sus últimos cuatro partidos –empató dos encuentros y perdió otros dos–, está a apenas un punto de regresar a ellas.

Por eso, su siguiente duelo tiene mucha más importancia que un simple choque. Para empezar, el conjunto de la ciudad naval quiere romper esa mala dinámica y volver a la senda triunfal y lo segundo, es porque es un derbi, el último de esta primera vuelta. Su oponente será una Unión Deportiva Ourense que ocupa la última posición en la tabla clasificatoria y necesita sumar de tres en tres lo antes posible para escapar de esa zona peligrosa.

Así que si este enfrentamiento de rivalidad autonómica ya era especial, con todos estos ingredientes lo es más. Y es que mientras que el Racing afronta su cuarto partido de estas características –ganó frente al Deportivo Fabril (0-1) y contra el Pontevedra (2-0) y cayó ante el Lugo (1-0)–, el Ourense sólo disputó uno, ante el Pontevedra (1-0), siendo el club gallego que menos derbis ha disputado hasta el momento. Eso sí, en las próximas jornadas completará su póker y espera mejorar sus registros.

De momento, esa particular clasificación tiene dos líderes, el propio conjunto ferrolano y el Lugo, que cuenta sus dos enfrentamientos por victorias –Racing (1-0) y Deportivo Fabril (3-0)–. Con todo, la principal diferencia reside en que los de la ciudad amurallada solo disputaron dos, eso sí, ambos en casa, mientras que los de Javi Vázquez apenas jugaron uno en su feudo. De hecho, ese suceso es el mismo que aconteció el año pasado, pues, en la primera vuelta, sólo jugó en A Malata frente al otro equipo de la ciudad de As Burgas, el Ourense CF.

No obstante, las diferencias son notorias respecto a la campaña pasada, ya que los verdes sólo fueron capaces de vencer en uno de esos duelos, el que disputaron en O Carballiño ante el Arenteiro. Ahora, cambia de localidad, pero no de provincia, pues jugará en Ourense capital, concretamente en el estadio de O Couto, lugar en el que el año pasado cosechó un empate.

Esta temporada, debido a esa necesidad de ganar y romper la mala racha, tanto el club como la afición esperan que el resultado sea distinto y puedan celebrar otro triunfo, el primero en cinco partidos, y así remontar el vuelo hacia los puestos que clasifican para los playoffs de ascenso.