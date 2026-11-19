Kiko Varela celebra un gol durante un torneo RCF

El Racing de Ferrol Genuine ya emprendió su camino a Tarragona para disputar la primera jornada de la Liga Genuine Moeve. Hasta allí van dieciséis jugadores y un cuerpo técnico cargados de orgullo y ganas por volver a competir tras varias semanas de entrenamiento.

Para todo ellos, esta experiencia es “única. Para nosotros es un privilegio poder viajar para competir con el Racing. Ya no sólo a Tarragona, sino a Gijón, Pamplona o Madrid. Poder participar y estar vinculado en esta liga es supergratificante y los chicos lo valoran mucho”, señala el entrenador Diego Garrido, poco antes de embarcar. En este sentido, también indica que “estamos todos con ganas de que llegue el sábado, pero sobre todo los nuevos, que tienen muchos nervios porque es su primera vez. Lo más importante es que se lo pasen bien”.

Uno de los que ya tienen experiencia en este tipo de competiciones es Kiko Varela, que indica que “tenemos ganas de competir y si podemos de ganar, pero no pasa nada si no lo hacemos, porque lo importante es pasarlo bien”. Así, también señala que “para mí, como ferrolano y racinguista desde pequeño, es un honor poder representar a mi equipo. Me siento muy orgulloso de ser de Ferrol porque no hay nada mejor”.

Respecto a la competición, el jugador comenta que “tenemos que intentar que el ambiente sea sano y pasarlo bien. Si luego se gana, bien y sino también. Vamos a disfrutar de todas estas experiencias que vamos a vivir, como ir a Port­Aventura, y hacer nuevas amistades con los demás equipos, porque eso es lo más importante de todo”, finaliza Kiko.