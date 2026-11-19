Lucas Díaz, durante un encuentro con el Racing Jorge Meis

Apenas unas horas después de que se conociese la fatal noticia de la lesión de Lucas Díaz, el Racing de Ferrol y el meta hispanosuizo llegaron a un acuerdo para que el portero continúe otra temporada más en el conjunto de la ciudad naval. Así, la vinculación entre ambos se prolongará hasta el 30 de junio de 2028.

Desde el momento de la lesión, la entidad de A Malata se volcó con el jugador y le dio todas las facilidades para que estuviese lo mejor posible. De hecho, desde que se anunció que se perdería toda la temporada, la dirección de fútbol se puso en contacto tanto con él como con su representante para ofrecerle la renovación, puesto que le consideran una pieza importante y tienen mucha confianza en él. Lucas no se pensó mucho la oferta y aceptó, pues está con los ánimos y la energía necesaria para trabajar y recuperarse lo antes posible de su dolencia.