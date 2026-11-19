César Fernández, durante un entrenamiento con el Racing Alfaquí

Aunque el encuentro contra el Bilbao Athletic dejó un mal sabor de boca, no sólo por el empate, sino por la lesión de Lucas Díaz, lo cierto es que trajo una alegría al racinguismo y en especial a un jugador, César Fernández, que tras casi año y medio, por fin pudo debutar con el Racing de Ferrol en un partido oficial.

El futbolista nacido en O Barco de Valdeorras se lo toma como “una oportunidad que tengo que abrazar. Creo que estoy capacitado para hacerlo”, apunta, al tiempo que añade que “obviamente viene por una situación jodida, porque siempre es una desgracia que se lesione de gravedad un compañero como es Lucas, con el que empatizo mucho porque pasamos mucho tiempo juntos y entrenamos diariamente”.

Aun así, el meta señala que “eso me abre la puerta a mí y tengo que aprovecharlo. Por eso, estoy feliz de haber debutado, porque llevaba mucho tiempo trabajado para ello. He pasado momentos en los que las cosas han ido mejor y otros en los que tenía bajones. Lo que hice en esas situaciones fue seguir mi camino de la mejor forma posible, no dejando que esos baches me influyeran y estar siempre preparado para jugar, porque no sabes cuándo podría llegar. Podría ser ahora o dentro de seis meses”, aclara.

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Además, su estreno no se produjo estando él en sus mejores condiciones físicas, puesto que “tuve algún problema gastrointestinal, pero estaba ante una oportunidad única y después de llevar mucho tiempo sin jugar, tenía que salir a por todas”, dice. Así, también comenta que “lo que pensé en el momento era hacer las cosas simples, no complicarme demasiado porque teníamos un hombre más. También tenía que estar listo por si ellos creaban alguna ocasión y responder. Traté de darle continuidad al equipo y estar atento a todo”.

Y es que como ya recalcó, está ante su gran oportunidad, pues se le abre la puerta de la titularidad, algo que “llevaba mucho tiempo esperándolo y luchando para conseguirlo. En este tiempo sin jugar aprendí a centrarme sólo en las cosas que dependen de mí. Ahora, tengo que fijarme en los partidos que pueda disputar, ya sean uno, cinco o quince. Como ya dije, estoy capacitado para ello y tengo que aprovecharlo”, asevera César.

Debut en casa

Asimismo, salvo cambio de última hora, será él el que ocupe la portería en el derbi ante el Ourense (el domingo a las 12.00 horas, en O Couto). Un partido que puede resultar especial, pues está cerca de su lugar de nacimiento, O Barco de Valdeorras. Con todo, Fernández aunque reconoce que “me hace ilusión, no me infuye demasiado, pues creo que cualquier partido es importante y vale lo mismo. Pero también es cierto que sea aquí, en Galicia, y cerca de mi casa, es un plus más para afrontarlo con más ganas”.

Y esa motivación extra será necesaria para tratar de vencer a un conjunto de la ciudad de As Burgas que, si bien ocupa la última posición en la clasificación, “nos pondrá las cosas muy difíciles, como son todos los encuentros en esta liga. Nosotros lo planteamos como un duelo más en el que tenemos que sacar nuestra mejor versión para llevarnos los tres puntos”, comenta.

Para ello, tanto él como sus compañeros deberán superar esa pequeña crisis goleadora, algo que “incrementa un poquito más la presión, pero no tenemos que centrarnos en eso exclusivamente. Tenemos un gran margen de mejora en muchas partes del juego y la solución no pasa solo por eso. Creo que obviamente en el fútbol en las dos áreas es donde se definen los partidos, pero si seguimos progresando así, si continuamos teniendo tantas ocasiones de gol, estos van a llegar. Estoy seguro”.

Por último, César se acordó de la afición, a la que le “agradezco el apoyo que me da tanto a mí como al resto de mis compañeros. Desde que llegué aquí me han sorprendido mucho, sobre todo en los desplazamientos y eso nos llega porque nos da fuerza para jugar, así que queremos dedicarles la victoria", finaliza el guardameta.