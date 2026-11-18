Lucas, durante un encuentro con el Racing Jorge Meis

Se confirman las malas noticias para Lucas Díaz y el Racing de Ferrol. Tal como anunció el club, el meta hispanosuizo sufre una luxación acromioclavicular de grado tres en el hombro izquierdo, con rotura de los ligamentos asociados, por lo que deberá ser operado en los próximos días para reparar la articulación dañada, algo que le hará perderse lo que resta de temporada.

Sin duda, se trata de una baja muy sensible para el conjunto de la ciudad naval, no sólo por perder a un futbolista muy importante dentro del vestuario, sino por el gran rendimiento que estaba mostrando. Y es que hasta el momento de la lesión, el guardameta verde era, junto a Álex Domínguez de la Ponferradina, el portero menos goleado del grupo 1 de la Primera Federación, con solo nueve tantos recibidos.

La acción de la lesión de Lucas fue fortuita, pues se produjo cuando, después de capturar un balón aéreo y querer sacar rápido, chocó con Ander Izagirre, jugador del Bilbao Athletic, y cayó al suelo desequilibrado. En ese momento apoyó mal el brazo y nada más levantarse, ya se echó la mano al hombro consciente de que tenía un serio problema. Por ello, tras una primera exploración inicial, los servicios médicos pidieron el cambio.

En su lugar entró César Fernández, que cuajó un gran debut y fue felicitado por toda la plantilla. Eso sí, todos tenían un sentimiento amargo por esa dolencia de Díaz, que se le pudo ver con el brazo en cabestrillo durante la segunda mitad, como por el empate cosechado con un jugador más. Ahora, después de unas pruebas médicas más profundas, se reveló el alcance de la lesión, confirmándose esa luxación en su hombro izquierdo y su baja para toda la temporada.

En un principio, será César el que asuma el rol de portero titular, mientras que Jan Danés, que entrena con el Racing, pero juega con el Somozas, haga las funciones del segundo meta. Asimismo, en el comunicado de esta noticia, el Racing le trasladó “todo el cariño de la familia racinguista”, así como su “apoyo durante el proceso de recuperación”, algo que el propio Lucas quiere comenzar cuanto antes para regresar lo más pronto posible a los terrenos de juego y seguir ayudando al conjunto verde. Por el momento, le tocará hacerlo desde fuera, echando una mano en todo lo que pueda para que sus compañeros puedan conseguir el ansiado objetivo del ascenso y así poder dedicárselo a él, que lamentablemente ya no podrá formar parte en el campo de ese posible éxito.