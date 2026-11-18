Un jugador del Racing Genuine celebra un gol Cedida

Después de mucho tiempo de espera y muchos entrenamientos, el Racing de Ferrol Genuine vuelve a la competición este fin de semana. El conjunto ferrolano se desplazará hasta Tarragona para disputar la primera jornada de la LaLiga Genuine Moeve, que comenzará mañana con una ceremonia inaugural en la que todos los equipos participantes desfilarán en el Nou Estadi Costa Daurada.

La competición propiamente dicha se iniciará el sábado a las 11.00 horas. Ese día, el equipo entrenado por Diego Garrido –que estará acompañado por Miguel Cobas, como segundo entrenador, y Belén Aneiros y Paco Hansen, como delegados– se medirá a la UD Ibiza. Después de un merecido descanso, sus jugadores –que pertenecen a los centros Souto de Leixa, Aspaneps y Virgen de Chamorro, además de otros que no están en ninguna institución– volverán al campo para medirse, a las 16.30 horas, contra el Levante UD EDI. Por último, el domingo, los ferrolanos jugarán a las 11.00 horas contra la Fundación Málaga CF. Estos tres duelos tendrán lugar en el Mediterranean Sports Hub.

Nuevamente, en esta campaña, la cuarta seguida que jugará el Racing, volverá a estar enmarcado en el grupo “Compañerismo”, junto con otros quince clubes. Además de sus tres rivales iniciales, también estarán presentes el CD Lugo, el Real Sporting, el Athletic Club Fundazioa, el CD Eldense, el CD Mirandés, el Real Zaragoza, la Fundación Albacete, el FC Andorra, la AD Ceuta, la SD Huesca, la Fundación Fútbol Base Reus y la SD Ponferradina. El motivo de escoger a Tarragona como la primera sede se debe a que fue allí donde surgió este proyecto en 2016, gracias a dos aficionados del Nàstic, Álvaro y Rubén, que querían una competición en la que pudieran jugar personas que, como ellos, tienen diversidad intelectual.

Ahora, muchos años después, esta liga es una referencia en toda España. De hecho, además de jugar en tierras catalanas, habrá otras tres sedes: Pamplona (del 5 al 7 de marzo), Gijón (del 7 al 9 de mayo) y Madrid (del 11 al 13 de junio), en las que Osasuna, el Real Sporting y el Club Atlético de Madrid serán los organizadores de estas jornadas en las que se busca la inclusión. Y es que como premio, habrá seis campeones: tres de competición y tres de juego limpio, donde además de las tarjetas, se premiarán los gestos de deportividad y el compañerismo.