César, durante el encuentro ante el Bilbao Athletic RCF

El empate cosechado el pasado sábado frente al Bilbao Athletic todavía sigue coleando tanto en la plantilla del Racing de Ferrol como entre una afición que, si bien está contenta por la mejoría respecto a las dos últimas temporadas, reclama que lleguen los goles y se materialicen las múltiples ocasiones que tienen. En ese duelo ante el filial rojiblanco, volvió a exhibir una falta de puntería inusual, algo que dejó muy tocado a todo el vestuario, pues vio como se le escapaban tres puntos.

Además de estar fastidiados por esa situación, también lo están por la lesión de Lucas Díaz. El meta, uno de los hombres fuertes de Javi Vázquez y el único que lo había jugado todo, sufrió una lesión en el hombro después de un golpe fortuito de un rival. El meta y Ander Izagirre chocaron cuando el primero atrapó un balón y buscaba sacar rápido. Eso le hizo desestabilizarse y caer apoyándose mal en el suelo. Se levantó en el momento, pero echándose la mano al brazo dolorido y parando el partido.

Las asistencias entraron corriendo y ellas, junto con Jesús Bernal, que ejerció de apoyo, le colocaron el hombro, pero estaba claro que no podía seguir. En ese momento, y casi sin calentar, entró un César Fernández que debutaba en partido oficial con el conjunto de la ciudad naval, convirtiéndose así en el penúltimo jugador en disponer de algún minuto. Sólo Álvaro Juan es el único que no ha jugado nada, pues todavía se está recuperando de su operación de rodilla, aunque en Lezama se estrenó en la convocatoria.

Lucas siendo atendido por los servicios médicos Alfaquí

El ourensano tenía la difícil tarea de sustituir al portero menos goleado, junto a Álex Domínguez de la Ponferradina, del grupo 1 de la Primera Federación. Y, aunque no tuvo mucho trabajo, lo cierto es que lo solventó muy bien, pues no generó ninguna sensación de peligro. De hecho, durante la segunda mitad, se pudo ver a Lucas, ya con el brazo en un cabestrillo, animándole y charlando con él. Y es que ambos tienen una gran relación y se empujan a ser mejores, algo que repercute positivamente en el equipo.

Durante los 53 minutos que César estuvo sobre el verde, mandó, lideró e intervino cuando hizo falta, demostrando que está más que preparado para suplir a Díaz, que se espera que esté algunas semanas fuera. Su trabajo, tanto en este encuentro como en los entrenamientos es tan bueno, que el propio Javi Vázquez, al acabar el choque y a pesar de estar tocado por ese empate, indicó que “tengo que felicitar a César porque no es fácil salir en un partido de este estilo, en una situación como la que estamos”, dijo.

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De igual manera, añadió que “el chico ha estado espectacular. Nuestra confianza en él es máxima y ha hecho un esfuerzo increíble. La verdad es que a veces no se valora lo suficiente, pero todo lo que ha tenido lo ha solventado bien, con balón, sin balón, las acciones de estrategia que hemos tenido que defender... Hay que darle la enhorabuena y feliz, en este caso, por su debut”.

Todos en el vestuario, aun con esa pena por la lesión de Lucas y el resultado, le felicitaron, pues saben que será muy importante en estos próximos encuentros, donde el Racing tiene que volver a la senda de la victoria para regresar a los puestos de playoff, un lugar al que tiene que llegar si quiere cumplir su objetivo de subir a Segunda División.