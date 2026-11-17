Imagen del partido jugado por el Racing ante el Athletic B Alfaquí

Después de un mes de noviembre marcado por la actividad de mañana, con los partidos disputándose entre las 12.00 y las 13.00 horas, el Racing de Ferrol abandona ese horario para trasladarse, momentáneamente, al de tarde. Eso sí, esta vez lo hará como visitante.

Y es que tal como anunció la Real Federación Española de Fútbol, el choque frente a la Cultural y Deportiva Leonesa, previsto para el sábado 5 de diciembre, se disputará a las 18.45 horas en el Reino de León. Sin duda, un cambio de tendencia que propiciará, aun más, la llegada de seguidores racinguistas al estadio leonés.