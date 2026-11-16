Ojeda, con un Beñat García que sería expulsado poco después Alfaquí

El Racing de Ferrol sigue buscando esa excelencia que parece ser la necesaria para que los jugadores de Javi Vázquez vuelvan a ganar. Y durante más de 80 minutos la formación verde lo tuvo un poco más fácil que al comienzo de la partida en Lezama, después de la expulsión en las filas del Athletic B de Beñat García cuando se cumplía el diez de juego.

Se le olvidó marcar al Racing de Ferrol (0-0) Más información

Pero ni ante diez ni protagonizando de nuevo otra cascada de ocasiones pudo el conjunto de la ciudad naval volver a sumar de tres. Una operación que, por cierto, no hace desde hace un mes tras su duelo ante el Unionistas. No es la primera ocasión en este ejercicio que los futbolistas del club ferrolano disponen de este, por así decirlo, comodín.

Si bien sí que es el primer empate que consiguen en estas circunstancias. Un punto bastante amargo para los de Vázquez, teniendo en cuenta lo tempranero de la doble amarilla vista por el jugador vasco y tras la que se abría la puerta a un mejor resultado.

Cara y cruz

Ese que sí consiguieron los pupilos del madrileño en la sexta jornada, en el derbi ante el Pontevedra en A Malata. Eso sí, la expulsión por roja directa de Alberto Gil en el 55 –tras una falta sobre el canario Fabio– se produjo ya con el Racing por delante en el marcador, merced al que fue el primer tanto de Eto’o con la elástica ferrolana. Todo se le puso de cara a los locales en este duelo, el segundo de los de rivalidad autonómica para los de Vázquez en el presente ejercicio.

Y es que el primero había tenido lugar sólo una semana antes, con el Anxo Carro como escenario y el Lugo como ganador por la mínima. Se resarció el equipo verde de este traspié sobre un conjunto lucense, que cimentaba ya sobre los ferrolanos el sólido liderato que ahora ostenta, frente precisamente el conjunto granate. Y es que en el césped de Lugo hubo otra roja directa, a Morchiladze, si bien en un minuto 89 que dejó muy poco margen de aprovechamiento para que los de Vázquez pudiesen exprimir esa superioridad numérica.

Una derrota y un triunfo con un jugador más que su rival que, de momento, se completó con el empate firmado el sábado en Lezama. Una variedad de marcadores que rompe con la dinámica más positiva firmada por el Racing en estas situaciones de superioridad en sus campañas en Primera RFEF. Una circunstancia que se dio hasta en cuatro ocasiones en el ejercicio 2022-23, el del ascenso, y con los verdes ganando todos esos duelos, cerrando esta gran campaña, precisamente el triunfo por 2-0 en A Malata ante un Celta B con diez tras la expulsión de Iván López por doble amarilla en el 72, a la que siguió el recordado doblete de Jaume Jardí.

Esto fue el broche de la brillante temporada verde, con victorias también ante el San Fernando (0-1), por doble amarilla de Farrando en el 86 –Heber Pena anotó en el 50–; otro 1-0 frente al Talavera con salida de Sangoré en el 60 –y diana de Manu Justo en el 41– y, el triunfo más voluminoso, ante el Badajoz (0-3), con la roja directa de José Más en el 70 –los verdes ganaban 0-2 al descanso y Chacón cerro en el 90–.

Una lista de celebraciones a la que hay que añadir el logrado ante la Cultural Leonesa (0-2) en el ejercicio 21-22 y, más recientemente, frente al Zamora (1-0). Una pasada campaña en la que el choque ante la Ponferradina (3-0) fue el otro duelo, junto con el citado de Lugo, en el que los verdes no lograron el triunfo con uno más, en este caso tras la roja a Frimpong.