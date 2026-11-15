Una llamada a la calma en la tempestad racinguista

Migue Leal volvió a ser un puñal por la banda derecha Alfaquí

Están siendo horas muy complicadas en el Racing de Ferrol porque no están llegando los resultados. No es por falta de juego ni de ocasiones, sino todo lo contrario, se tiene el dominio de los encuentros, pero hay un grave problema en la finalización. En el pasado encuentro frente al Bilbao Athletic (0-0) se hizo más patente que nunca, pues el cuadro ferrolano no pudo perforar la meta de Mikel Santos a pesar de jugar más de ochenta minutos con un futbolista más.

Esa situación caldeó los ánimos de la afición, que espera que su equipo sea capaz de ganar ese tipo de duelos, en los que tienes una ventaja notable. Por ello, reclaman que se tomen medidas, especialmente en el mercado de invierno con la llegada de otro atacante que meta los goles. Sin embargo, la plantilla racinguista pide calma y tranquilidad porque está convencida de que esta situación de sequía se revertirá.

El encargado de dar este mensaje es una de las voces autorizadas del vestuario, un Migue Leal que reconoce que “estamos jodidos porque esto ha sido un batacazo y te vas fastidiado a casa”, indica, al tiempo que añade que “hay que mantener la calma, no hay que volverse locos, porque estamos teniendo ocasiones, pero el fútbol no está siendo justo con nosotros, así que nos toca seguir trabajando y sacarlo adelante”.

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En este sentido, el lateral, que volvió a generar mucho peligro por la banda derecha, comenta que “estoy seguro de que le daremos la vuelta a esto. Esto es un bache momentáneo. Ahora el fútbol no está recompensando, pero quizá haya otros momentos de la temporada en la que tengamos menos oportunidades y entren todas. Así que, como digo, hay que seguir luchando”.

De igual manera, el futbolista nacido en Villarreal señala que los futbolistas con más experiencia, entre los que se encuentra él, tiene que ayudar a los más jóvenes a pasar este mal momento, porque “lo peor que podemos hacer es volvernos locos y que nos entre la ansiedad por marcar y tener que ganar sí o sí. No, hay que tener paciencia, seguir paso a paso y ser mejores cada semana. Tenemos que corregir los errores que cometemos y adquirir nuevos registros, como lo estamos haciendo, para afrontar las diferentes situaciones a las que nos enfrentemos como puede ser una defensa de cinco, de cuatro o una presión alta. La línea que hay que seguir es el trabajo”, apunta.

Más esfuerzo

Y lo cierto es que tanto él como sus compañeros es cierto que están mejorando, pero parece no bastar para conseguir los tres puntos y establecerse en los puestos altos de la clasificación, pues el objetivo de este año, como avisó toda la plantilla, es ascender a Segunda División. Para lograrlo tiene que aprender de todo lo que les está pasando, pues le ayudará a crecer.

De hecho, el propio Migue apunta en esa dirección, indicando que “de una semana para otra hemos corregido errores, sobre todo en defensa, donde he sentido que hemos estado muy sólidos. No les hemos permitido al Bilbao Athletic muchas ocasiones claras y hemos controlado las fases del juego. Ahora sólo falta marcar, que seguro que lo haremos, porque las ocasiones las estamos teniendo y tienen que entrar tarde o temprano”.

Lo cierto es que tienen que empezar a hacerlo ya para que la afición, esa que nunca falla, no empiece a desencantarse de su equipo. Por ello, el lateral asegura que “todo esto que no está pasando nos jode mucho por ellos, porque sentimos su apoyo, hacen muchísimos kilómetros para animarnos y no les estamos pudiendo dar esas alegrías que merecen”, dice el futbolista.

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Además, añade que “vamos a seguir dándolo todo por este escudo e intentar devolver al Racing donde se merece. Quiero que estén contentos con el juego del equipo y con los resultados y vamos a trabajar mucho más para que así sea. Nos esforzaremos muchísimo más, porque lo merecen. Sólo nos queda agradecerles otra vez su apoyo y luchar por darles esa victoria que merecen”, zanja el lateral derecho que este año está siendo uno de los pilares del cuadro ferrolano.

Ahora, como apunta, “hay que limpiar la cabeza cuanto antes, y pensar en el siguiente partido”. Ahí, contra el Ourense, y otra vez fuera de casa, donde se espera que haya mucha afición verde, el Racing tiene que demostrar de qué pasta está hecho.