Se le olvidó marcar al Racing de Ferrol (0-0)

Monjonell trata de detener a un jugador del Bilbao Athletic Athletic Club

Lo del Racing con el gol ya empieza a ser un problema serio. Ni jugando más de ochenta minutos en superioridad numérica ni lanzando más de veinte veces sobre la portería rival fue capaz el equipo ferrolano de derrotar a un Athletic B que se vio obligado a realizar un ejercicio de resistencia para sacar algo positivo. De ahí que el empate cosechado por el cuadro verde en Lezama, que en otras circunstancias podría ser positivo, le sepa como una derrota a la escuadra de la ciudad naval, que eleva a cuatro su racha de jornadas sin conocer lo que es ganar.

Desde el pitido inicial trató el Racing de marcar el territorio jugando cerca de la portería rival. Del dominio racinguista de los primeros minutos dieron cuenta un par de saques de esquina y otras tantas llegadas a la portería del filial del Athletic que, por contra, trató de sacudirse de esta situación con alguna posesión más o menos larga. Sin embargo, el partido cambió cuando el mediocentro local Beñat García, que ya había visto una amarilla en los primeros minutos, vio otra antes de llegar a los diez para dejar a los suyos en inferioridad con mucho todavía por jugar.

Si ya en los compases iniciales del encuentro el cuadro verde había dominado la posesión, en superioridad esta circunstancia fue incluso mayor. Pero esta situación no se tradujo en un mayor volumen de ocasiones para el conjunto de la ciudad naval –solo un tiro desde fuera del área de Dani Ojeda que se fue ligeramente desviado–, que solo dio sensación de peligro en las acciones a balón parado. Incluso, por momentos, la escuadra local hizo gala de su calidad individual para superar líneas y presentarse cerca de la portería local con cierto peligro, sobre todo gracias al dinamismo de Selton y a los tiros lejanos de Adrián Pérez.

En una de esas llegadas de los “cachorros”, de hecho, surgió la peor noticia para el Racing con la lesión sufrida por el portero Lucas Díaz, que lo obligó a ser sustituido. Pero el cambio de cancerbero no cambió el decorado del partido. Así, la posesión era para la formación visitante, sus ocasiones solo a balón parado... y el filial local aguantando en situación de inferioridad, pero sin renunciar a buscar la portería contraria cada vez que era capaz de encontrar espacios.

Salió el Racing a la segunda parte dispuesto a hacer valer su superioridad numérica, lo que intentó reflejar con más velocidad a la hora de circular la pelota y mayor amplitud en ataque. Sin embargo, su empuje no significó más que centros laterales que pocas veces encontraron rematador y disparos lejanos que no fueron bien dirigidos a la portería contraria. Además, los cambios realizados por la escuadra visitante potenciaron el cariz ofensivo que quería tener de aquí al final del encuentro ante un rival que comenzaba a acusar el cansancio de estar tanto tiempo defendiendo.

Con el paso de los minutos, el partido se convirtió en un acoso y derribo sobre la portería del filial vasco. El número de disparos sobre la meta del Athletic B, de hecho, fue aumentando poco a poco porque Eto’o, Arroyo o Raúl Alcaina protagonizaron lanzamientos que, sin embargo, no llegaron a traducirse en peligro real para un equipo local que empezaba a notar el cansancio de estar tanto tiempo en su terreno de juego, lo que obligó a hacer cambios para tratar de refrescar su puesta en escena sobre el césped.

A medida que el tiempo se iba agotando, el encuentro se fue atolondrando. Tanto que el cuadro verde empezó a perder la claridad a la hora de buscar la portería contraria y el filial del Athletic, mientras, encontró la manera de acercarse a la portería rival. Pero el cuadro verde no acertó en ninguno de los más de veinte tiros que realizó ante la meta rival y, por eso, se tuvo que conformar con punto que le sabe tan poco que casi le hace sentir como derrota.