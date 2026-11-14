Javi Vázquez, entrenador del Racing de Ferrol: "Estamos jodidos porque es incomprensible lo que hemos vuelto a vivir"
El técnico madrileño está convencido de que van a desbloquear una situación que deja al vestuario muy tocado
"Es un momento jodido. Estamos todos en el vestuario muy fastidiados porque es incomprensible lo que hemos vuelto a vivir hoy", así de contundente fue Javi Vázquez, entrenador del Racing de Ferrol, después de que su equipo nuevamente realizase más de veinte disparos y ninguno acabase en gol contra un Bilbao Athletic que jugó más de 80 minutos con uno menos.
Esa situación afectó y mucho al preparador madrileño, hasta el punto de que "no pudo ofrecer un juicio ofensivo objetivo", dijo al tiempo que añadió que "es cierto que cuando hemos estado once contra once, el equipo me ha encantado, porque hemos sido superiores a nuestro rival y eso que es un conjunto muy dominador", recalcó.
Gracias a ese dominio, sus jugadores lograron provocar esa roja a Beñat García que "cambió el partido, porque ellos empezaron a defender bastante más. Ahí, teníamos un encuentro para poder hacer ese primer gol y abrir la lata, pero nuevamente tuvimos ese problema de marcar. Tuvimos las ocasiones para anotar, pero no fuimos capaces de hacerlo", se lamentó el madrileño.
Por eso, en la segunda mitad buscó darle una vuelta al encuentro, metiendo a Vicente Esquerdo para "tener más presencia por dentro y tener a alguien a pierna natural como Arroyo en banda", indicó al tiempo que añadió que ese cambio por Buján se debió a que "tenía problemas estomacales y ya habíamos pactado la sustitución". No así la de Lucas que se marchó lesionado y entró un César que "ha estado espectacular".
Ahora, Javi Vázquez ya está pensando en trabajar para "desbloquear esta situación, porque lo vamos a hacer. Estoy convencido de ello. En este momento es una putada, es la realidad, pero estoy seguro de que todo lo que hacemos bien en el campo nos dará sus frutos muy pronto", finalizó.