En Directo | Bilbao Athletic-Racing de Ferrol
El conjunto verde busca romper su racha de tres partidos seguidos sin vencer
El XI del Racing de Ferrol
Javi Vázquez confía en: Lucas; Migue, Ger Nóvoa, Monjonell, Álvaro Ramón; Fabio, Bernal; Endika Buján, Ropero, Dani Ojeda y Eto'o
El XI del Bilbao Athletic
Bittor Llopis apuesta por: Santos; Izagirre, Zarandona, Monreal, Pérez Llorens; Sola, Selton, Adrián Pérez; Beñat García, Huestamendia y Vizcay.
Palabra del entrenador
Javi Vázquez está convencido de que se están haciendo las cosas bien y que cuando se una el acierto, el equipo dará un salto de calidad. Descubre sus palabras.
La previa
El Racing de Ferrol se planta en Lezama con la intención de volver a la senda de la victoria, después de tres jornadas sin hacerlo. Para ello, los verdes son conscientes de que tienen que dar su mejor versión y empezar a mejorar su efectividad realizadora frente a un Bilbao Athletic que no le pondrá las cosas fáciles. Lee nuestra previa para descubrir las claves.
¡¡Bienvenid@s!!
¡Hola a todxs! Falta una hora para que empiece el partido entre el Bilbao Athletic y el Racing de Ferrol