La previa

El Racing de Ferrol se planta en Lezama con la intención de volver a la senda de la victoria, después de tres jornadas sin hacerlo. Para ello, los verdes son conscientes de que tienen que dar su mejor versión y empezar a mejorar su efectividad realizadora frente a un Bilbao Athletic que no le pondrá las cosas fáciles. Lee nuestra previa para descubrir las claves.